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路州母疑偷奶被警車追逐 5周大嬰兒、男友撞車亡

編譯柯立偉／綜合14日電
嬰兒配方奶斷貨，加州聖地牙哥熱心媽媽向母乳銀行捐贈母乳。(美聯社)
嬰兒配方奶斷貨，加州聖地牙哥熱心媽媽向母乳銀行捐贈母乳。(美聯社)

路易斯安納州38歲的女子卡登斯．吉爾(Candance Gill)，9日因在當地沃爾瑪(Walmart)超市行竊「嬰兒用品」失風，於165號高速公路上被警方追緝，最終導致同車的男友威廉斯(Edward Williams)與出生才五周的男嬰在車禍中死亡；吉爾被捕後暫被羈押於看守所中，法官裁定保釋金為27萬1950元。

據警方新聞稿，吉爾在沃爾瑪偷了「嬰兒用品」，但不清楚具體偷了什麼嬰兒用品，卻側面凸顯了全美嬰兒奶粉短缺的問題；每日郵報報導，全國嬰幼兒奶粉平均比正常供貨時短缺42%，最嚴重的田納西州與德拉瓦州目前缺貨率達54%，助長家長害怕日後買不到而大量囤貨的行為，因此短期內嬰幼兒奶粉缺貨的問題將繼續惡化。

警方表示，沃爾瑪保安發現吉爾偷了賣場內的嬰兒用品後隨即報警處理，但警方趕抵現場時，吉爾一行人已逃逸無蹤，隨後在高速公路有路人發現一輛銀色雪佛蘭(Chevrolet)高速行駛於路肩，警方鎖定身分後發現駕車人就是在沃爾瑪行竊的婦人，隨即展開追捕。

追逐過程中，吉爾不但違規行駛路肩，還連闖好幾個紅燈，最終因撞上另一輛車被迫停下；車禍發生後，吉爾不顧已當場死亡的男友及已傷重的五周大的兒子，隨即徒步逃逸，最終在案發現場附近的民宅中被捕；警方透露，目前預計以兩項過失致死、四項過失傷害、一項入店行竊、兩項未繫安全帶、非法持有槍械等罪名起訴吉爾。

警方發言人說：「車禍發生後，男子威廉斯當場死亡，五周大的嬰兒則因重傷送醫，但隨後也宣告不治；初步調查結果顯示，事故發生前吉爾並未使嬰兒正確地坐在安全座椅中；至於吉爾所撞上的那輛車，車上兩名乘客都沒有生命危險。」

路州衛生廳主任珍妮佛．尼可拉斯(Jennifer Nicklas)說：「我們理解家長如果沒辦法買到寶寶已習慣品牌的奶粉必然會感到沮喪，但實質奶粉短缺時期最重要的是注意給寶寶均衡的營養，不要用牛奶、羊奶或植物奶代替嬰兒配方奶，因為這樣無法提供寶寶充足的營養素。」

沃爾瑪 車禍 威廉

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