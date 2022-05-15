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WIC家庭占半數嬰兒奶需求 農業部放寬免費購買範圍

編譯洪毅／綜合14日電
嬰兒奶粉缺貨衝擊經濟弱勢家庭，農業部將放寬「婦女及嬰幼兒營養補助特別計畫」可免費購買奶粉的範圍，具體放寬範圍將由各州決定。(美聯社)
嬰兒奶粉缺貨衝擊經濟弱勢家庭，農業部將放寬「婦女及嬰幼兒營養補助特別計畫」可免費購買奶粉的範圍，具體放寬範圍將由各州決定。(美聯社)

全國嬰兒奶粉缺貨，受衝擊最大的恐怕是經濟弱勢家庭，因為「婦女及嬰幼兒營養補助特別計畫」(WIC)適用家庭約占全國嬰兒奶粉購買量的一半；而農業部目前為因應此情勢採取的行動中，最主要的作為是放寬可免費購買的範圍，但具體放寬範圍仍需由各州決定。

有線電視新聞網(CNN)報導，全國約120萬嬰兒適用WIC計畫，該計畫讓參與者可以免費購買嬰兒奶粉，不過可選擇的嬰兒奶粉款式、容量、品牌等均有所限制；而WIC計畫提供的嬰兒奶粉中，約一半由亞培(Abbott Nutrition)生產，這間正是因產品大量召回，而成為嬰兒奶粉缺貨原因之一的廠商。

為因應此情勢，農業部13日概述目前針對WIC計畫適用家庭的因應措施，其一為在有其他品牌可以選擇、或是嬰兒可替代的配方的前提下，放寬可選擇的範圍，減少WIC家庭找不到能夠選擇的產品的可能性。

其二為放寬WIC計畫適用家庭可選擇的嬰兒奶粉容量，例如超大容量的款式，或是允許適用家庭選擇嬰兒配方的液體濃縮奶、開罐即喝的配方奶等；其三則是允許一般商店接受WIC計畫適用家庭在其店內選購奶粉等。

農業部長威薩克(Tom Vilsack)13日致函各州政府公衛官員，概述這些計畫，並呼籲各州政府盡可能全力讓WIC計畫變得更具靈活性；目前全國有十個州及波多黎各採用其中一種放寬選項，密西根州採用兩種，伊利諾州完全沒有採取這些選項，其他州則採行所有農業部提出的選項。

出包的亞培也宣布，對於只允許WIC計畫適用家庭選擇亞培奶粉的州，將代償費用，讓WIC家庭能夠免費取得其他品牌的奶粉，並要求愛爾蘭廠房的部分產線直接為WIC家庭生產嬰兒奶粉。

亞培13日也表示，正在加緊生產及進口外國廠的嬰兒奶粉，這些行動包括為生產嬰兒奶粉而調動產線等。

拜登政府表示將努力保障低收入家庭能買得到嬰兒配方奶。圖為德州一位媽媽領到機構發放...
拜登政府表示將努力保障低收入家庭能買得到嬰兒配方奶。圖為德州一位媽媽領到機構發放的免費嬰兒奶粉。(美聯社)

農業部 密西根州 伊利諾州

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