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解奶荒 眾院下周表決放寬限制 拜登承諾幾周內補貨

編譯郭宣含陳韻涵／綜合報導
拜登政府表示將努力保障低收入家庭能買得到嬰兒配方奶。圖為德州一機構發放免費嬰兒奶粉。(美聯社）
拜登政府表示將努力保障低收入家庭能買得到嬰兒配方奶。圖為德州一機構發放免費嬰兒奶粉。(美聯社）

嬰兒配方奶粉製造商「亞培」(Abbott Laboratories)表示，已從愛爾蘭進口數百萬罐奶粉並試圖重啟密西根工廠以解決國內奶粉荒；聯邦眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)致函同僚說，眾院下周將加速處理嬰兒配方奶粉短缺的問題；拜登總統承諾，數周內將進口更多配方奶粉。

亞培13日在企業部落格上寫道，將從愛爾蘭的工廠進口嬰兒配方奶粉，緩解低收入戶家庭「婦女及嬰幼兒營養補助特別計畫」(WIC)奶粉供應短缺的情況。

兩名嬰兒飲用亞培密州史特爾吉斯(Sturgis)工廠製造的亞培心美力(Similac)配方奶粉後，疑似感染罕見的阪崎腸桿菌不治；亞培2月召回特定批號亞培心美力產品，現正與聯邦食品暨藥物管理局(FDA)協力恢復該廠營運。

亞培也與農業部及WIC機關磋商，若WIC時至8月仍無法供應心美力配方奶粉，將以貼現方式處理；一旦放寬相關規定，領取補助的民眾便可買不同品牌的奶粉。

波洛西：嬰兒挨餓 須加速行動

波洛西致信眾議員表示，將加速法案以授權給WIC，鬆綁可購買的嬰兒配方奶粉種類限制；她寫道：「嬰兒哭泣、挨餓，我們必須加速行動，保護他們健康無虞。」

波洛西表示，民主黨眾議員正草擬緊急支出提案，處理嬰兒配方奶粉短缺的問題。

紐約時報報導，尚不清楚提案內容和經費來源，但民主黨幕僚透露其中一項方法是向奶粉供過於求的國家買奶粉。

拜登：FDA已介入 幾周內有貨

拜登13日被問到政府行動是否夠快時回應：「必須謹慎並加速行動」；他形容問題迫切，但在擴大奶粉進口之際，也會確保進口奶粉是一級產品。

拜登表示，FDA已介入，配方奶粉將在幾周內大量補貨。

波洛西的計畫加上拜登列出的短時程，反映配方奶粉短缺的問題急切且已變成全國危機與政治挑戰。

共和黨抨擊：母嬰因拜登受苦

共和黨人連日抨擊拜登，批民主黨處理國民家庭基本需求時慢半拍；聯邦眾議員艾麗斯‧史提法尼克(Elise Stefanik)13日推文寫道：「母嬰不該因拜登邊境危機而受苦。」

白宮官員指出，1997年起，邊界人員依法有義務提供食物和嬰兒配方奶粉給遭拘留的移民。

民主黨13日利用諧音將「＃艾麗斯餓死提法尼克」(#EliseStarvefanik)變成推特熱門主題標籤，藉此回應史提法尼克等共和黨人的批評；民主黨人表示，政府若不給移民兒童食物，這些兒童就會餓死。

嬰兒配方奶粉製造商亞培表示，已從愛爾蘭進口數百萬罐奶粉並試圖重啟密西根工廠以解決...
嬰兒配方奶粉製造商亞培表示，已從愛爾蘭進口數百萬罐奶粉並試圖重啟密西根工廠以解決國內奶粉荒。圖為亞培在密西根州的工廠。(Getty Images)

拜登 波洛西 民主黨

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