敲山震虎…芬蘭申請入北約 俄羅斯斷電報復

芬蘭與俄羅斯接界，圖為芬蘭駐聖彼得堡總領事館。(歐新社)

受烏俄戰爭影響，長期奉行中立政策的芬蘭認為「外在安全環境改變」而決定加入北大西洋公約組織(NATO)；俄羅斯 總統普亭 (Vladimir Putin)稱此舉「錯誤」，且會為俄芬關係帶來負面影響；俄羅斯已停止向芬蘭供電，以抗議芬蘭的決定。

克里姆林宮在普亭與芬蘭總統尼尼斯托(Sauli Niinisto)通話後發布新聞稿表示：「芬蘭背棄傳統中立的外交政策是個錯誤，必定會為俄芬之間長期以來本著互惠精神建立的信任與友好關係帶來負面影響。」

尼尼斯托則指出，2012年時他就曾當面向普亭說「每個國家都有權利在最大程度上提升自身國防安全」，而現在的情況依舊如此，特別當俄羅斯入侵烏克蘭後，芬蘭外在的安全環境已有明顯變化，因此透過加入北約組織，芬蘭才能最大程度提升自己的國防安全並承擔責任。

芬蘭與俄羅斯接界，圖為邊界掛出的兩國界線。(Getty Images)

尼尼斯托說：「為避免莫斯科與我們都誤判情勢，我與普亭的通話非常直接了當」；尼尼斯托也強調，雖然芬蘭將在15日正式宣布申請加入北約，但由於芬俄間共享長達830哩的邊界，因此希望能以「專業的方式」繼續與俄國 政府保持密切接觸。

與此同時，俄羅斯國家能源控股公司Inter RAO自14日起暫停對芬蘭的供電，其芬蘭子公司RAO Nordic表示，俄方給出的理由是「尚未收到5月售出電力的款項」，然而時值芬蘭加入北約的敏感時機，外界普遍認為俄羅斯此舉意在敲山震虎。

芬蘭電網營運商Fingrid指出，俄國供電只占芬蘭能源所需的10%，國內電力供應沒有受到威脅，並說「喪失的電力輸入來源，可在電力市場中從瑞典輸入更多電力取代，也可由國內發電彌補。」

歐洲各國對芬蘭加入北約均表示歡迎，但土耳其對此有「異見」；美聯社報導，由於土耳其將庫德族(Kurds)視為恐怖分子，因此長期以來對於芬蘭對庫德人的支持深感不滿；對此，芬蘭外交部長哈維斯托(Pekka Haavisto)說：「我已致電土耳其外長卡夫索格魯(Mevlut Cavusoglu)以減緩土方壓力，相信我們最後能找到方法解決歧見。」