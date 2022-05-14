我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

阿富汗、烏克蘭戰事判斷接連失準 國會檢討情報單位

編譯潘勛、盧炯燊／綜合報導
國防部報告指出，美軍2021年8月倉皇撤出阿富汗後，共遺留逾70億元軍用物資在阿富汗。圖為阿富汗部隊和美軍2012年聯合軍演。(Getty Images)
國防部報告指出，美軍2021年8月倉皇撤出阿富汗後，共遺留逾70億元軍用物資在阿富汗。圖為阿富汗部隊和美軍2012年聯合軍演。(Getty Images)

消息人士指出，國會日前以機密函件指責情報界就阿富汗烏克蘭兩地情勢評估有誤，讓拜登政府一年內兩次面對重大外交政策危機，情報界面臨與日俱增的壓力，正在通盤檢討內部對外國軍隊戰鬥力的評估方式。

有線電視新聞網(CNN)13日報導，參院情報委員會10日發函給國家情報總監辦公室、國防部及中央情報局，指情報單位普遍低估烏克蘭軍隊抵禦俄羅斯軍隊的能力，去年夏天卻高估前阿富汗政府軍抵抗神學士(塔利班)的能力。知情人士表示，情報委員會質疑這些情報單位的情資評估方法以及基本假設。

CNN報導，反而是國務院所轄一個較小情報單位「情報及研究局」(Bureau of Intelligence and Research)，對烏軍抵抗俄軍的戰力評估準確；該局雖與政府分享評估所得，卻未能改變主要情報單位的預測。

批評人士指出，如果情報單位評估準確，美國或能更早運送重型武器給烏克蘭；只是在俄烏開戰前數日，這些情報單位仍向政府決策高層表示，俄軍進攻三、四天之後，基輔就可能淪陷。

無黨派參議員金恩(Angus King，緬因州)在聽證會指責，這是重大失算，如果能夠準確的預測，就可以更早幫到烏克蘭。

情報官員解釋，對俄烏戰力的評估，主要是基於兩軍的人力及裝備的數據，以及多年來對俄羅斯軍事理論的研究所得。

國防情報局局長柏瑞爾(Scott Berrier)在聽證會上承認，情報單位過於重視俄羅斯正規軍的裝備優勢，但堅稱情報界沒說烏克蘭軍缺乏戰鬥意志。

顯然情報界沒人預料到俄軍執行初步攻勢有多麼拙劣；情報及研究局雖然對烏軍力量較為樂觀，但也高估俄軍戰力。

不少現任和前任情報官員承認，只關注軍事「戰力」，往往忽略真正決定戰局的人力因素，但評估一國人民的戰鬥意願是藝術，不是科學，無法以數據分析。

早在情報委員會發函之前，情報單位已將烏克蘭和阿富汗作為案例研究，希望更好地了解應該使用哪些指標來預測外國軍隊的實力。

烏克蘭 阿富汗 俄羅斯

上一則

美國與東協10國領袖峰會後 籲停止在烏克蘭的對行動

下一則

美智庫兵推：北京若侵台 美中將打很久甚至打到美領土

延伸閱讀

烏克蘭屢傳捷報 澤倫斯基：已從俄軍奪回1015處據點

烏克蘭屢傳捷報 澤倫斯基：已從俄軍奪回1015處據點
英國國防部：俄軍大舉投入烏東突破 渡河失敗說明壓力

英國國防部：俄軍大舉投入烏東突破 渡河失敗說明壓力
俄國入侵後首次 烏克蘭審判21歲俄軍犯戰爭罪

俄國入侵後首次 烏克蘭審判21歲俄軍犯戰爭罪
蕭茲：全球糧食供應短缺 俄羅斯要負責

蕭茲：全球糧食供應短缺 俄羅斯要負責

熱門新聞

葡萄牙的「黃金簽證」金錢與時間的成本都最低，最低投資額只要20萬元，平均每年只須在葡國停留七天，簽證到期時可申請成為公民，因而備受歡迎。(Getty Images)

美富豪紛買第2本護照 為出走鋪路 最紅「黃金簽證」是這本

2022-05-08 02:27
專家指目前是全美榮景高峰，半數的勞工有退休帳戶，很多人擁有屋產。但這種好景維持不久。圖為高齡高爾夫球賽4月在密西西比州開賽。(美聯社)

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

2022-05-12 06:09
美國陸軍特種作戰司令克拉克上將（右）到聯邦參院軍事委員會作證，委員會主席芮德（左）歡迎他到場。美聯社

俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」

2022-05-07 07:55
股市大跌，民眾眼睜睜瞧著自己退休儲蓄的價值劇烈縮水，損失在一成以上，不免暗自神傷。(美聯社)

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

2022-05-12 21:18
社安金支票明年可望上調8.6%，為1981年以來最大漲幅，領取人平均增加142元。(美聯社)

社安金明年可能調升8.6% 42年最高 平均增142元

2022-05-12 01:13
隨著二戰以來歐洲最大的衝突在烏克蘭發展，拜登政府的高階幕僚越來越相信它可以為美國提供一個意想不到的優勢、也就是「對抗中國」。路透

俄烏戰爭意外收穫？彭博：為美國對抗中國「創造優勢」

2022-05-09 21:47

超人氣

更多 >
芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明

芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明
快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多

快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多
小女孩用「三國」談俄烏衝突 分析澤倫斯基下場

小女孩用「三國」談俄烏衝突 分析澤倫斯基下場
楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心

楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心
中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國