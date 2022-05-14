阿富汗、烏克蘭戰事判斷接連失準 國會檢討情報單位

國防部報告指出，美軍2021年8月倉皇撤出阿富汗後，共遺留逾70億元軍用物資在阿富汗。圖為阿富汗部隊和美軍2012年聯合軍演。(Getty Images)

消息人士指出，國會日前以機密函件指責情報界就阿富汗 、烏克蘭 兩地情勢評估有誤，讓拜登政府一年內兩次面對重大外交政策危機，情報界面臨與日俱增的壓力，正在通盤檢討內部對外國軍隊戰鬥力的評估方式。

有線電視新聞網(CNN)13日報導，參院情報委員會10日發函給國家情報總監辦公室、國防部及中央情報局，指情報單位普遍低估烏克蘭軍隊抵禦俄羅斯 軍隊的能力，去年夏天卻高估前阿富汗政府軍抵抗神學士(塔利班)的能力。知情人士表示，情報委員會質疑這些情報單位的情資評估方法以及基本假設。

CNN報導，反而是國務院所轄一個較小情報單位「情報及研究局」(Bureau of Intelligence and Research)，對烏軍抵抗俄軍的戰力評估準確；該局雖與政府分享評估所得，卻未能改變主要情報單位的預測。

批評人士指出，如果情報單位評估準確，美國或能更早運送重型武器給烏克蘭；只是在俄烏開戰前數日，這些情報單位仍向政府決策高層表示，俄軍進攻三、四天之後，基輔就可能淪陷。

無黨派參議員金恩(Angus King，緬因州)在聽證會指責，這是重大失算，如果能夠準確的預測，就可以更早幫到烏克蘭。

情報官員解釋，對俄烏戰力的評估，主要是基於兩軍的人力及裝備的數據，以及多年來對俄羅斯軍事理論的研究所得。

國防情報局局長柏瑞爾(Scott Berrier)在聽證會上承認，情報單位過於重視俄羅斯正規軍的裝備優勢，但堅稱情報界沒說烏克蘭軍缺乏戰鬥意志。

顯然情報界沒人預料到俄軍執行初步攻勢有多麼拙劣；情報及研究局雖然對烏軍力量較為樂觀，但也高估俄軍戰力。

不少現任和前任情報官員承認，只關注軍事「戰力」，往往忽略真正決定戰局的人力因素，但評估一國人民的戰鬥意願是藝術，不是科學，無法以數據分析。

早在情報委員會發函之前，情報單位已將烏克蘭和阿富汗作為案例研究，希望更好地了解應該使用哪些指標來預測外國軍隊的實力。