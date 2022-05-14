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美智庫兵推：北京若侵台 美中將打很久甚至打到美領土

記者張文馨／華盛頓報導
美方智庫舉行兵棋推演，模擬解放軍攻台，結果顯示戰爭將會曠日費時，還有可能動用核武。(美聯社)
美方智庫舉行兵棋推演，模擬解放軍攻台，結果顯示戰爭將會曠日費時，還有可能動用核武。(美聯社)

華府智庫新美國安全中心（CNAS）日前舉行一場北京侵略台灣的美中兵棋推演，結果顯示，美中一開始就會陷入僵局，解放軍未能有效控制台灣，美日澳相繼參戰，印太淪為戰場；解放軍最後可能攻擊美國本土的阿拉斯加和聖地牙哥，也可能動用核武。

扮演解放軍的紅隊代表、美國國防大學資深研究員伍斯諾（Joel Wuthnow）表示，必須在攻擊伊始就對「斬首」台灣領導人，避免創造下一個舉國抗敵、爭取外援的「台版澤倫斯基」（Volodymyr Zelenskyy）。

紅隊代表、華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國力量計畫主任林洋（Bonny Lin）表示，24小時內的首要任務為盡快與台北對戰，阻止他國干預。

這場兵推的背景設定在2027年，當台灣選出越來越無視北京壓力的下一任政府，北京決定武統；由美國國會議員、軍事專家、前國防官員和退役軍事將領分屬兩陣營，以中國對陣美國，三階段推演戰事發展。

美國國家廣播公司新聞網（NBC）12日晚間報導兵推過程，CNAS小組負責人佩蒂約翰（Stacie Pettyjohn）表示，解放軍會先攻擊台灣離島馬祖、金門和澎湖，以飛彈攻擊台灣、美軍駐日基地，及美國屬地關島和北馬里亞納群島（Northern Mariana Islands）。

作為回應，美國會轟炸中國軍艦和港口，美軍機自菲律賓起飛，在港口和台灣上方與解放軍展開空戰。

美國在西太平洋和南海部署軍力，維持地區和平與安全。(美聯社)
美國在西太平洋和南海部署軍力，維持地區和平與安全。(美聯社)

佩蒂約翰表示，美中在第一階段會形成僵局，解放軍將日本拖下水是戰略錯誤，但雙方軍力仍盛。

在第二階段，美方持續鎖定摧毀大型解放軍軍艦，將潛艦開進台海；為阻止他國干預，解放軍會攻擊日本和澳洲北部，也會以隱形轟炸機、巡弋飛彈和極音速武器攻擊夏威夷，破壞指揮太平洋空軍的希肯（Hickam）基地，「至此，意謂美國領土遭攻擊。」

佩蒂約翰表示，解放軍在此階段取得輕微優勢，也會試圖登陸台灣本島，兵推圖顯示台北將是重要目標。

為因應解放軍攻台，台灣每年舉行漢光演習。(路透)
為因應解放軍攻台，台灣每年舉行漢光演習。(路透)

到了第三階段，北京試圖控制台灣但成效不彰，解放軍會登陸台灣北部，空襲台灣南部；美軍和盟友馳援自南台灣反攻。

佩蒂約翰表示，雙邊彈藥庫存下降，情勢膠著，北京試圖對美國釋放強烈訊息，可能攻擊阿拉斯加、加州聖地牙哥和夏威夷，最壞情勢可能動用核武，這將造成第二次世界大戰以來所未見的緊張情勢。

林洋表示，解放軍恐透過高空核爆向美軍傳達動用核武的決心，地點可能選在美軍部署區，而非台灣附近。

軍事專家認為，解放軍攻擊在日本的美軍基地，以拖慢美國應變速度；鎖定澳洲北部的達爾文（Darwin）和廷達爾（Tindal）空軍基地，切斷南印太補給線；加上台灣四面環海，無法靠陸路軍援。

解放軍裝甲部隊參加演習。(新華社)
解放軍裝甲部隊參加演習。(新華社)

NBC報導，這場兵推建議美日澳強化緊急應變能力，美國應強化印太基地，採購長程、精準導引武器及提高海下能力。

歐巴馬時代的國防部政策次長佛洛諾伊（Michèle Flournoy）表示，美國應即起備戰，預置火力、確保台灣人準備就緒、提前部署美軍軍隊，並建立疏散基地；共和黨籍聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）表示，北京想在美國干預前迅速奪取台灣控制權，造成「既成事實」；美國不願先出手打擊中共軍力，至少得在解放軍艦越過台海時將其破壞。

伍斯諾表示，解放軍師法俄羅斯侵略劇本，可能會用一場場大規模軍演來麻痺外界，讓美國分不出哪次是演習、哪次是侵略，因此，美國必須建立海空優勢軍力。

解放軍 北京 日本

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