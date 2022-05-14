俄烏開戰後 美俄防長首通話…奧斯丁促停火 保持溝通

俄軍對烏克蘭馬立波市的狂轟濫炸，已將該市許多大樓夷為平地。圖為當地救難人員12日清理遭轟炸的劇院。(美聯社)

五角大廈13日宣布，國防部 長奧斯丁(Lloyd Austin)與俄羅斯 國防部長蕭伊古(Sergei Shoigu)13日通話，是俄羅斯2月24日揮軍烏克蘭 以來的首次，兩人通話大約一小時。

國防部發言人柯比(John Kirby)發出聲明指出，奧斯丁在電話中敦促俄羅斯在烏克蘭立即停火，並強調雙方保持溝通渠道的重要性；但聲明中沒有公布具體內容。

俄羅斯國防部發出的簡短聲明則說，在美方的提議下，蕭伊古與奧斯丁舉行電話會談，雙方討論了當前國際安全問題，其中包括烏克蘭。

美俄防長上次對話是在2月18日，即俄國出兵烏克蘭前一周；柯比3月底曾表示，俄烏開戰後，美國曾尋求實現美俄兩國防長及兩軍總參謀長之間的通話，但並未收到俄方回應。

美國國防部長奧斯丁(圖)13日和俄羅斯國防部長蕭依古通話，這是自烏克蘭戰爭爆發迄今，兩國防長首次通話。儘管美方要求停火，但雙方在主要議題上並無進展。(美聯社)

美國國防部長奧斯丁13日和俄羅斯國防部長蕭依古(圖)通話，這是自烏克蘭戰爭爆發迄今，兩國防長首次通話。儘管美方要求停火，但雙方在主要議題上並無進展。(歐新社)

美國國防部一名要求匿名的高級官員表示，美方一直嘗試(建立通訊)，這是持續的努力。

這位官員對雙方這次通話的影響反應低調，認為不會讓俄烏戰爭出現任何重大改變，也不會解決任何尖銳問題。

由於奧斯丁最終與蕭伊古通話，參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)有望與俄軍武裝部隊總參謀長吉拉西莫夫(Valery Gerasimov)通話，但美國國防部官員表示，目前沒有排定任何日程；兩人上次對話是在2月11日。

除了兩國防長與參謀總長的對話管道外，美俄軍方之間3月1日設立了一條軍事熱線，因為俄羅斯在烏克蘭的一些軍事行動，靠近美國軍隊所在的波蘭邊境，為了防止誤判而設置這條熱線。

五角大廈官員3月3日曾表示，美國軍方已建立直接與俄羅斯軍方溝通的渠道，雙方可以相互通知任何可能在附近的行動，以避免在烏克蘭附近發生任何可能的誤判。

儘管這條線路每天測試一兩次確定仍然暢通，但迄今美俄軍方高層都沒有透過熱線溝通。

美俄軍方過去也曾設立過類似熱線，包括在敘利亞衝突上，都是避免任何誤判或誤解，導致危機升級甚至直接衝突。