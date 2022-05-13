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北韓證實首爆疫情 金正恩下令全國封鎖 近19萬人隔離

編譯盧炯燊／綜合13日電
北韓出現新冠病毒「突發」緊急情況，領袖金正恩於12日下令在全國實行封控措施後，13日即已有近19萬人被隔離。（美聯社）
北韓出現新冠病毒「突發」緊急情況，領袖金正恩於12日下令在全國實行封控措施後，13日即已有近19萬人被隔離。（美聯社）

北韓出現新冠病毒「突發」緊急情況，領袖金正恩於當地時間12日下令在全國範圍內實行封控措施後，13日即已有近19萬人被隔離，更至少有六人染疫死亡。

北韓官方朝中社表示，自4月下旬以來，民眾發燒情況在全國範圍內爆炸性蔓延，僅在12日一天就有1.8萬人發燒，迄今超過35萬人已接受治療，其中16萬2200人已康復，18萬7800人須隔離接受治療。

朝中社只以發燒來形容這次情況，目前尚不清楚有多少病例是屬於感染新冠病毒，它只表示發燒病患者中有六人死亡，其中一人證實感染了新冠變種病毒。據悉，北韓民眾發燒的傳播，主要集中在首都平壤及附近地區。據推測，北韓境內首個確診病例可能在一星期之前就已出現。

一些專家表示，由於北韓的醫療保健系統落後，若疫情未能緩解，後果會非常嚴重，而北韓罕見的承認爆發疫情，說明情況非常嚴峻，有可能尋求外部援助。

金正恩12日在主持勞動黨政治局會議時，決定將防疫防控級別上調至最高等級；他簽署了政治局起草的「緊急指示文件」，將國家防疫體系上調至最高級別的「最大緊急防疫體系」。他還敦促衛生工作人員加強工作場所及家庭的消毒，並調動儲備醫療用品。

金正恩也到國家緊急防疫指揮部視察，聽取了相關簡報，他批評官員未能防止「防疫系統中的薄弱環節」，導致自2020年2月起堅守了兩年多的緊急防疫戰線出現漏洞。

疫情的爆發也迫使金正恩在公共場合戴口罩，相信是全球疫情大流行以來的第一次；電視畫面顯示金正恩及其他高級官員進入會議室時戴著口罩，發言時才取下來。

儘管北韓採取最高級別應對疫情，但金正恩命令繼續推進生產建設、農業發展及其他項目，同時加強國防態勢以避免國家安全出現任何真空。

北韓 防疫 金正恩

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