當年原住民寄宿學校…「毆打禁食監禁」虐死500童

內政部11日公布一項調查報告，稱聯邦政府於1819至1969年針對原住民實施同化政策期間，聯邦政府或教會營運的寄宿學校涉虐死500童。（美聯社）

內政部 11日公布一項調查報告，稱聯邦政府 於1819至1969年針對原住民 實施同化政策的期間，不僅強制將原住民兒童送往聯邦政府或教會營運的寄宿學校，校內還爆發諸多虐童案件，甚至造成至少500名學生死亡。

內政部長哈蘭德(Deb Haaland)表示，涉及虐童的寄宿學校逾400間，且死亡人數恐怕還會繼續成長；目前雖然只是初步調查，但為了解決「同化政策帶來的創傷」，調查只是跨出了第一步。

調查報告指出，虐童的行為包括毆打、不提供食物和單獨監禁等，還公布逾50處墓地的前身正是這些學校；報告中強調：「大約19所聯邦政府的原住民寄宿學校，必須為美國本土、阿拉斯加和夏威夷超過500名的原住民兒童被虐致死負責。」

哈蘭德為美國史上首位入閣的原住民，繼加拿大爆發天主教會寄宿學校遺址發現數百座原住民兒童的墳墓後，北美原住民在同化政策期間所受的遭遇再度引發輿論關注，哈蘭德隨後宣布將展開全面調查。

根據「全國美洲原住民寄宿學校治癒聯盟」(NNAABCHC)的統計，1900年代前約2萬名兒童被送往寄宿學校，強制與父母分離；到1925年，被送到寄宿學校的兒童人數成長三倍以上。

「聯邦政府原住民寄宿學校實施同化政策造成許多傷害，許多家庭被迫分離，文化認同教育更影響了往後的世世代代，當年受害最年輕的兒童只有四歲。我們無法否認歷史，也無比心碎。」哈蘭德在記者會上表示：「我的首要任務不只是讓倖存者有發聲的機會，更要治癒他們的傷痛。」

然而，同化只是當年政策的目標之一，其他還包括「為掠奪土地而強制將原住民重新安置」的措施，紐蘭說：「寄宿學校對原住民造成巨大的傷害，至今仍影響著無數個失去語言和文化的家庭。」

同化政策期間，學校要求原住民學生改取英文名字、剪掉他們的頭髮、禁止他們說原住民語，以及參與原住民的宗教活動或文化習俗，NNAABCHC執行長黛博拉‧帕克(Deborah Parker)說：「寄宿學校透過暴力的手段，奪走了我們的東西。」

由內政部負責原住民事務的助理部長紐蘭(Bryan Newland)統整的這份報告長達106頁，他在結尾表示，若欲更了解寄宿學校對原住民造成長久性的影響為合，還需進一步調查。