「不該永久停用」馬斯克預告恢復川普推特帳號
美國前總統川普有望重返推特？甫收購推特的特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）10日預告，打算推翻對川普的禁令，他說，推特永久停用川普帳號是錯誤決定。
四大社群平台推特（Twitter）、臉書（Facebook）、Instagram和YouTube在去年初國會暴亂事件後，以「煽動暴力」風險為由停用川普帳號；川普的所有發文一夕清空，至今都未恢復，川普一邊提告打司法戰，一邊自創平台「真實社群」（Truth Social）替自己發聲。
馬斯克10日在一場英國金融時報舉行的活動上表示，封鎖川普是不對的，這項錯誤決定疏遠了美國的一大部分民眾，也沒能讓川普噤聲，反而放大川普在右翼的影響力。
此外，馬斯克也說，推特充斥左派意見，言論公平度不足，踢掉川普的同時，也斲傷推特公信力。
馬斯克表示，對於惡意推文，應該刪除或隱藏，短暫停權也可以，但不應是永久禁令。
馬斯克以440億元買下推特後，他10日表示交易尚未完成，還有步驟要做，預估還需要兩到三個月。
川普尚未回應馬斯克的最新發言；推特公司則拒絕評論。
華爾街日報報導，部分支持川普的共和黨議員私下表示，沒有川普的推特比較輕鬆，這樣他們就不用因為川普推文狂言被逼著回應。
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