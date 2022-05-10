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第一夫人「軟外交」 吉兒訪烏後 第一件事是打電話給他

編譯徐薏茹／綜合9日電
第一夫人吉兒．拜登9日在歐陸接近烏克蘭的斯洛伐克訪問，會見斯洛伐克的總統查普托娃。(Getty Images)
第一夫人吉兒．拜登9日在歐陸接近烏克蘭的斯洛伐克訪問，會見斯洛伐克的總統查普托娃。(Getty Images)

第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)8日突然拜訪烏克蘭，與烏克蘭第一夫人歐蓮娜‧澤倫斯卡(Olena Zelenska)會晤，結束後吉兒首先與總統拜登通話；由於拜登目前還無法親自前往烏國，吉兒本次行程能夠幫助他瞭解當地情況。

9日吉兒與斯洛伐克總統祖扎娜‧查普托娃(Zuzana Caputova)會面後，為期四天的東歐行程畫下句點。

吉兒表示她在電話中告訴拜登烏克蘭人民需要支持，以及當地人民所經歷的恐懼和戰爭的殘酷。

自從俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)便一直公開表示希望拜登能訪問基輔，許多國領袖已經與澤倫斯基會面，包括加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)也在8日突訪基輔。

拜登3月底曾前往布魯塞爾與歐洲領導人會談，討論俄羅斯入侵問題，之後前往波蘭熱舒夫市(Rzeszow)，當時他公開表達遺憾，說明未能得到允許穿越波蘭邊界進入烏國西部，「一部分令我失望的是我無法親自看看，他們不會讓我這麼做。」

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)9日表示由於安全考量，相對於第一夫人，總統的旅程「稍微不同」，儘管總統願意，但目前沒有拜訪烏克蘭的計畫。

第一夫人的行程同樣有安全考量，但她獨自出行時搭乘的飛機比總統專機要小，隨行的特勤局人員、機組人員、白宮人員，有時還有記者等，規模都比總統小許多。這些差距讓第一夫人得以充當總統的特使，轉告在行程中的所見所聞。

做為第一夫人，吉兒．拜登是總統最倚重的顧問。(Getty Images)
做為第一夫人，吉兒．拜登是總統最倚重的顧問。(Getty Images)

吉兒3月時曾經想拜訪烏克蘭，但最後訂定於母親節周末訪問，以支持帶著孩子逃離家園的烏克蘭母親。

訪問羅馬尼亞、斯洛伐克期間，難民和吉兒分享他們的心碎經歷，並且感謝她作為美國支持代表造訪當地。

萊德大學教授古廷(Gutin)表示雖然第一夫人沒有權力派送金錢與戰機，但她們能向人民表達美國的支持。

藉由這次行程，第一夫人正好能展現美國的「軟外交」力量。

第一夫人非常急切想告訴總統她與澤倫斯卡的會面過程，因此行程結束後首先與拜登通話。

拜登 烏克蘭 澤倫斯基

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