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拜登簽「租借法案」可沒收俄財產 國會援烏加碼至400億

編譯柯立偉／綜合9日電
拜登總統9日在白宮簽署「2022烏克蘭民主防衛租借法」，擴大加速援助烏克蘭。 (Getty Images)
拜登總統9日在白宮簽署「2022烏克蘭民主防衛租借法」，擴大加速援助烏克蘭。 (Getty Images)

為加強對烏克蘭的軍事援助，拜登總統9日簽署烏克蘭版「租借法案」，允許聯邦政府於沒收俄羅斯在美資產後變現，並將所得金額直接用於協助烏克蘭，不需經國會審議；與此同時，眾院民主黨人有意加碼拜登政府所提的擴大援烏議案，將原本的330億元增至400億元，眾院最快10日就該議案投票。

拜登總統在橢圓形辦公室簽署烏克蘭租借法(Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022)後表示：「烏克蘭人每天都在為自己的自由與生命而戰，戰鬥的成本很高沒錯，但屈服於俄羅斯的成本會更高」；語畢更將簽署這部法案的鋼筆，當場贈送給同時在場、出生於烏克蘭的印第安納州共和黨籍聯邦眾議員維多利亞．斯帕茲(Victoria Spartz)。

參院兩黨先在4月初高票通過此案，眾院上周以417:10的壓倒性票數通過租借法案，即送拜登總統簽字。

在當前兩黨壁壘分明的政治氛圍下，凝聚幾乎兩黨議員的法案不多，與烏克蘭相關的各項法案大概是唯一一個；眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)於表決結束後透露，「租借法案」可追溯至二戰期間，當時美國就是以這種「便捷預算流程」快速在財政上援助盟邦，免去繁冗的官僚程序，為盟國爭取到更多的時間。

波洛西說：「1941年羅斯福總統籲請國會向海外盟友伸出援手，加強他們的防禦讓他們免於法西斯主義的邪惡；如今2022年烏克蘭版租借法案的通過，免除了總統在向烏克蘭提供緊急軍事或財政援助時的繁瑣程序，畢竟當生命受到威脅時，時間至關重要，現在正是我們加速對烏克蘭援助的時候。」

另一方面，民主黨人有意將拜登提出的330億元援烏預算加碼至400億元，並將此案與增購對抗新冠疫情的疫苗、快篩試劑、藥物的預算掛勾；參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)表示，他會盡快看完民主黨團提交的擬議，過程中應該會「做一些調整」。

民主黨希望以援烏法案包裝疫情法案的目的相當明顯，國會人士指共和黨可能拿移民邊境管制問題作為談判籌碼，因此「援烏加碼400億元」的議案能否通過，還在未定之天。

烏克蘭 拜登 眾院

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