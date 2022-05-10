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「勝利日」到華沙俄軍公墓獻花 俄駐波蘭大使遭潑紅漆

編譯林梅婕／綜合9日電
俄羅斯駐波蘭大使安德烈夫和隨行俄國外交官，9日在華沙向蘇聯士兵墓地獻花圈時，遭到親烏克蘭活躍人士朝他潑灑紅色液體。(Getty Images)
俄羅斯駐波蘭大使安德烈夫和隨行俄國外交官，9日在華沙向蘇聯士兵墓地獻花圈時，遭到親烏克蘭活躍人士朝他潑灑紅色液體。(Getty Images)

俄羅斯駐波蘭大使安德烈夫(Sergey Andreev)9日出席華沙勝利日活動遭當地支持烏克蘭的民眾潑漆，俄羅斯衛星電視台甚至出現「你的手正沾滿鮮血」的反戰標語。

安德烈夫9日出席華沙俄軍公墓緬懷二戰陣亡的蘇聯紅軍士兵，卻遭到數百名拿著烏克蘭國旗民眾圍堵，口中不斷喊著「法西斯主義者」和「殺人兇手」的口號，並阻撓他繼續前進。

接著有人朝安德烈夫丟擲紅漆，還波及到一旁的維安人員，但民眾仍繼續示威阻擋；安德烈夫最後在警方的協助下狼狽離開，座車還一度遭民眾拍打。

俄羅斯駐波蘭大使安德烈夫和隨行俄國外交官，9日在華沙向蘇聯士兵墓地獻花圈時，遭到...
俄羅斯駐波蘭大使安德烈夫和隨行俄國外交官，9日在華沙向蘇聯士兵墓地獻花圈時，遭到親烏克蘭活躍人士朝他潑灑紅色液體。(Getty Images)

事後俄羅斯外交部發言人瑪麗亞‧扎哈羅娃(Maria Zakharova)嚴厲譴責，並強調「我們不會畏懼」；波蘭政府也被質疑沒有為安德烈夫加強維安，更可能讓俄羅斯視為帶有敵意，扎哈羅娃則稱是「新納粹支持者再次嶄露真面目」。

不過波蘭外交部長饒烏(Zbigniew Rau)仍發聲譴責，稱潑漆的舉動「非常可悲，無論是哪個國家的外交人員，他們都該享有特殊保護」。

俄電視台、新聞網站 出現反戰標語

另外，路透報導指出，勝利日當天俄羅斯衛星電視每一個頻道都出現反戰口號，以俄文寫著「你的手塗滿了數萬名烏克蘭人和數百名孩童的鮮血」，以及「媒體和當局都在說謊，拒絕戰爭」等標語。

俄羅斯國際傳真社(Interfax，IFX)表示，他們遭到駭客入侵後，有線電視也出現同樣的標語，但目前還不清楚操縱反戰標語幕後的主使者為何。

另一家俄羅斯媒體官網除了出現反戰文宣，內容更嚴厲譴責俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)；不過這段內容很快就消失，當局也還不清楚背後的原因。

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