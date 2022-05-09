護理人員疫後加薪 醫療費增加7.5%到15%

護理人員的薪資在疫情之後水漲船高，部分醫院向保險公司要求更高的醫療費。（Getty Images）

新冠疫情衝擊之下，造成近兩年的醫療成本急遽攀升，護理人員的薪資更是水漲船高；有些醫院開始向保險公司要求負擔更高的醫療費，幅度比以往增加7.5%至15%，從而引發與保險業者之間的合約糾紛，醫療保險業龍頭如HCA健康照護和全民健保 服務(Universal Health Services)也提出增加保費 的訴求，否則考慮解約。

根據院方和保險公司的說法，醫院目前大多要求增加超過4%至6%的醫療費；非營利健保研究組織Altarum的調查顯示，保險公司近幾年支付給醫院的費用平均已增加3%，但若要保險公司滿足醫院今年的訴求，民眾的保費恐怕難逃漲價的命運。

這顯然非保險業者所樂見，協商的過程除了拒絕醫療業者的要求，更聲稱有些最昂貴的醫院其實有能力在不調升保費的情況下，自行吸收人力成本；消費者商業組織健保(Purchaser Business Group on Health)執行長伊麗莎白‧米切爾(Elizabeth Mitchell)就質疑，那些最昂貴的醫院所獲得的醫療保險甚至是聯邦醫療保險 (Medicare)費率的五倍，「這合理嗎」？

但根據聯邦政府的數據分析，美國健保支出金額最高的對象多為醫療業者，每年高達1兆元，而大部分是支付全國約190萬名護理人員的薪資；礙於疫情間護理人員退休、辭職或轉職的人數暴增，迫使院方提供更高的薪資、加班費和獎金。

非營利組織Florida Alliance for Healthcare Value雇主聯盟執行長凱倫‧范考利( Karen van Caulil)解釋：「醫療業者多年來都無法增加護理人員的薪資，主因正是醫療費成本不斷增加。」

不過根據健保業顧問公司Premier Inc分析全國11萬6000名護理人員薪資的研究，自2021年6月變種病毒Delta肆虐顛峰之際到今年3月，護理人員平均薪資已從7萬9172元漲至8萬6674元。

全民健保服務財務長費爾頓(Steve Filton)說：「若民眾不願支付我們足夠的金額，抵銷一些通貨膨脹的開銷、尤其是人力成本的提升，我們將考慮解除合約。」

HCA也稱他們雇用了成本更高的臨時護士，還為全職護理人員調薪，導致他們今年的營收不如預期，使得許多醫療業者的股價在4月22日暴跌；HCA執行長哈森(Samuel Hazen)表示，未來醫療人力成本只會繼續成長，明年勢必需要提高保費。