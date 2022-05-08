美富豪紛買第2本護照 為出走鋪路 最紅「黃金簽證」是這本

葡萄牙的「黃金簽證」金錢與時間的成本都最低，最低投資額只要20萬元，平均每年只須在葡國停留七天，簽證到期時可申請成為公民，因而備受歡迎。(Getty Images)

商業新聞網站「商業內幕」(Business Insider)7日引述多家投資移民 公司表示，隨著新冠疫情大流行、氣候變化以及政治動盪等問題的惡化，美國富豪、企業家及行業菁英等，紛紛為家人「購買」第二本護照作為「B計畫」，為日後情況一旦突變而鋪路。

目前有十多個國家願意為外國富豪及精英提供「黃金護照」或「黃金簽證 」，讓他們取得公民身分或永久居留權。這些護照和簽證以前主要吸引亞洲地區的富豪，但過去三年來，來自美國的富豪大幅增加。

他們的外逃「B計畫」，始於前總統川普執政期間，疫情期間進一步增加。

其中一家投資移民公司合夥人蘇萊曼(Ezzedeen Soleiman)指出，該公司收到一些億萬富豪查詢，若發生氣候災難，或者爆發另一場全球流行病，哪裡是最適合居住的地方？

倫敦環球投資移民中介公司Henley & Partners的數據，向美國居民提供的服務，從2019年至2020年間增加327%，到2021年再增加10%。

Henley & Partners私人客戶負責人沃力克(Dominic Volek)說，目前有四個「C」在推動富豪精英投資移民：新冠病毒(COVID-19)、氣候變化(climate change)、加密貨幣(cryptocurrency)及衝突(conflict)。

美國富豪中意加勒比海及歐洲國家提供的「黃金護照」及「黃金簽證」。這些國家的護照持有人，可以隨時到歐盟任何地方自由定居。(Getty Iamges)

提供「黃金護照」及「黃金簽證」的國家主要是加勒比海及歐洲國家，其中最受歡迎、也是最昂貴的選擇賽普勒斯、蒙特內哥羅和馬爾他，近年來最受歡迎的是葡萄牙。這些國家的護照持有人，可以隨時到歐盟任何地方自由定居。

移民葡萄牙 投資額僅20萬 每年在葡國停7天

葡萄牙的「黃金簽證」受歡迎的原因是金錢與時間的成本都最低，最低投資額只要20萬元，平均每年只須在葡國停留七天，簽證到期時可申請成為公民。

蘇萊曼表示，葡萄牙將會是下一個加州，將會有大量的精英、富人前往。

他說，富人紛紛離開美國在於不是對美國的現狀感到失望，就是看不到美國再有機會。他們希望在歐洲紮根，為子孫後代的未來鋪路。