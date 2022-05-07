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美國最受歡迎寶寶名字 又是Olivia和Liam蟬聯冠軍

編譯徐薏茹／綜合6日電
奧莉維亞(Olivia)與連恩(Liam)一直位列美國最受歡迎新生兒命名榜單中，2021年再度蟬聯冠軍。圖為紐約市兒童在中央公園慶祝生日。(Getty Images)
奧莉維亞(Olivia)與連恩(Liam)一直位列美國最受歡迎新生兒命名榜單中，2021年再度蟬聯冠軍。圖為紐約市兒童在中央公園慶祝生日。(Getty Images)

社會安全署(SSA) 6日公布2021年美國最受歡迎的新生兒命名榜單，奧莉維亞(Olivia)與連恩(Liam)再度蟬聯冠軍，西奧多(Theodore)首度擠進前十名。

社安署每年追蹤各州男嬰、女嬰命名，最早可追溯至1880年，數據從社會安全卡申請資料取得。

名字受歡迎的程度，隨著文化與人口趨勢時有起伏。

連恩已連續五年穩居男嬰命名榜首，奧莉維亞則在過去三年取代艾瑪(Emma)，位居女嬰命名冠軍。

連恩之後的人氣男嬰名排行依序為：諾瓦(Noah)、奧利佛(Oliver)、以利亞(Elijah)、詹姆斯(James)、威廉(William)、班傑明(Benjamin)、魯卡斯(Lucas)、亨利(Henry)、西奧多(Theodore)。

奧莉維亞之後的人氣女嬰名排行依序為：艾瑪(Emma)、夏洛特(Charlotte)、艾蜜莉亞(Amelia)、艾娃(Ava)、蘇菲亞(Sophia)、伊莎貝拉(Isabella)、蜜雅(Mia)、依芙琳(Evelyn)、哈珀(Harper)。

人氣上升最快的男嬰名字為阿米里(Amiri)，女嬰為拉雅(Raya)。

人氣下滑最多的男嬰名字有賈克斯頓(Jaxtyn)、卡森(Karsyn)、賈維爾(Xzavier)；2020年到2021年，狄尼絲(Denise)名字各個拼法的受歡迎程度都下降。

社安署公布的最新數據顯示，2021年美國有364萬新生兒，比前一年的360萬新生兒人口略有增加，但美國整體生育率仍呈下滑趨勢。

完整新生兒命名榜單可至社安署官網查詢。

社會安全署 威廉 SSA

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