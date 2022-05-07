田納西、南卡低收入產婦 健保補助延長到一年

圖為康州一位母親抱著生下來六周的新生兒。(Getty Images)

衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)6日宣布，田納西州和南卡羅來納州將加入其他五州，擴大中低收入 產婦的「醫療補助計畫」(Medicaid)及「兒童健康保險計畫」(CHIP)補助範圍，期限從從原本只有60天增加至一整年。

隨著最高法院推翻墮胎 權判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)的可能性升高，日後將會有更多女性、尤其年紀較大或健康不良的婦女需要負擔懷孕到生產的醫療開銷。

以田納西州為例，一旦羅訴韋德案被推翻，將啟動「自動生效法」，墮胎即刻被視為非法；南卡州議會則早已通過反墮胎法，不過後來被聯邦法院擋下。

目前各州為產婦提供的健保 期限只到產後60天，不過專家認為妊娠期間到產後一年內，都可能因懷孕或生產併發的症狀而死亡，但大多都可避免。

儘管是反對墮胎的田納西州共和黨籍州長比爾·李(Bill Lee)，他在5日的記者會上仍表示：「認知到女性所面臨的危機並給予支持和協助，讓她們度過難關，這是非常重要的，這也是為什麼我們要擴大懷孕婦女健保支付範圍的原因。」

聯邦醫療補助計畫受惠的對象包括新生兒、低收入的成年人、以及需要醫療照護的療養院居民；該計畫也為全國四成的新生兒提供補助。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的統計，全美一年平均有700名女性死於懷孕併發，比生產死亡人數的一半還多一些；產後43天至365天內，孕產婦死亡的比率占12%。

除了上述兩州，路易斯安納、密西根、維吉尼亞、新澤西和伊利諾州都已提供低收入產婦健保服務至產後一整年；有鑑於新冠肺炎紓困法案的擴大使用範圍條款，當局可利用紓困金支付這部分健保。

根據聯邦基金(Commonwealth Fund)的研究，與其他十個經濟發展先進程度相當的國家相比，如加拿大、德國、澳洲和英國等，美國死於懷孕和生產併發的女性占比更高，故產後護理和健保一直被視為全美的重大問題之一。