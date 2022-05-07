美國生育率下降 30歲以上當媽媽的人大增

美國民眾的生育年齡在過去30年來一再推遲，30多歲和40多歲生育的女性大幅上升。圖為紐約一群年輕人在酒吧歡聚。(美聯社)

人口普查 局最新報告顯示，過去30年來，20多歲女性的生育率大幅下降，30多歲和40多歲女性生育率大幅上升；這種趨勢將美國女性生育年齡中位數從27歲推至30歲，創下歷來最高水平。

支持墮胎權的古特馬赫研究所(Guttmacher Institute)首席研究科學家林德伯格(Laura Lindberg)指出，20多歲青年及女性的意外懷孕率最高，與年長女性相比，她們懷孕更可能以流產告終，因此最高法院準備推翻1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，女性平均生育年齡可能會提前，形成與過去30年趨勢相反走向，「但規模如何目前尚不清楚」。

人口普查局分析國家衛生統計中心數據顯示，從1990年到2019年生育率總體下降，但生育率降幅穩定，只是女性生育年齡發生變化；20至24歲女性生育率下降近43%，25至29歲女性生育率下降22%以上。與此同時，35至39歲女性生育率增加67%以上，40至44歲女性生育率甚至增加132%。

馬里蘭大學社會學家科恩(Philip Cohen)指出，受過大學教育 的女性決定投資自己的教育和職業，以便生育時經濟更有餘裕，工薪階層女性則希望等經濟更有保障時再生，都促成了這種轉變。

他說，過去家庭經濟常以農場為基礎，父母依靠子女幫忙農務來獲得更多收入。但上世紀以來，美國父母更願意投入孩子的未來，對他們的求學和成年時期提供更多支持。「較晚生育，讓女性處境較佳，」科恩說：「會有更多資源，更多教育。年紀較長，較易提供當好父母所需條件。」

現年52歲、紐約市的雅各布斯(Allyson Jacobs)40歲前一直專注在醫療保健事業，直到42歲才生子。身為慶祝母親節 的年長父母，雅各布斯覺得她今年九歲的兒子擁有的資源，比她年輕時多很多；她說，「我肯定有更多智慧、更多耐心；而且有錢請保姆。年輕輕的時候，可能負擔不起。」

儘管人口普查局報告數據停在2019年，但過去兩年疫情讓許多女性延後生育，2020年美國出生率下降4%，創下近50年最大單年降幅。2021年下半年似乎出現反彈，到達與2019年相似水平。