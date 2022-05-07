「到此為止啦」紐約婦生下第3對雙胞胎 37歲已有10個娃

母親節前兩周，金柏莉於紐約瓦爾哈拉威徹斯特醫療中心，剖腹產下雙胞胎女兒─肯西和肯西莉。這是她生的第三對雙胞胎。(截圖自YouTube視頻)

母親節 前兩周，金柏莉和約翰．阿拉爾孔(Kimberly 和 John Alarcon)夫婦迎來第三對異卵雙胞胎；37歲的金柏莉成了10個孩子的媽；她說：「孩子是一種祝福，他們讓我成為更好的人。但他們成雙成對地到來，我現在得說：『到此為止』啦！」

金柏莉4月25日於紐約瓦爾哈拉(Valhalla)威徹斯特醫療中心，剖腹產下雙胞胎女兒：4磅15盎司的肯西(Kenzy) 和5磅9盎司的肯西莉(Kenzley)。

為金柏莉接生的醫師西爾伯(Angela Silber)表示，先後三次生下異卵雙胞胎的可能性非常低；「這是我第一次看到有人第三次分娩多胞胎；金柏莉並未獲得任何生育藥物的幫助，卻一次次發生這種情況，真的很罕見。」西爾伯說，通常每250次懷孕會出現一次雙胞胎。

金柏莉前三次懷孕都是單胎，然後開始一再生下雙胞胎。夫婦倆另有一個三歲的養子。這次懷孕一開始是懷三胞胎，但其中一個男胎在孕期不久後流產，所幸兩個女兒出生後都很健康，現已回家，體重迅速增加中。

金柏莉說，她正在享受其他八個孩子的甜蜜反應。他們分別是17歲的布蘭妮、13歲的莎拉、10歲的杭特、6歲的扎卡里和佐伊，4歲的奧利維亞和奧利弗，和3歲的金恩。

「完美的母親節禮物，是讓他們知道他們彼此相愛，而且大多數時候都會是最好的朋友，」金柏莉說：「人生並不完美，但我們學會了深呼吸，和享受其中的樂趣。」

金柏莉還說，她的母親伊迪絲·諾特(Edith Knott)讓她明白，「家的意涵，就是滿屋子都是親人。」她的母親諾特不但生下金柏莉和九個兄弟姐妹，還撫養八個侄子和侄女。

金柏莉的丈夫約翰是一名警探；43歲的約翰說：「我很高興擁有這一切。我的感覺是，越多越好。」

現在，金柏莉生活中最大的挑戰是每晚的家庭晚餐，她覺得自己好像在經營學校食堂；「一開始很難，因為我一心想讓每個人都滿意，但現在變成：『如果你不想吃這個，冰箱在那兒，自己去找東西吃。」