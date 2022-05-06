美情報幫助烏克蘭殺俄12將領？白宮駁斥：紐時標題誤導

紐約時報報導指美幫助烏克蘭瞄準擊殺至少12名俄國將軍，但白宮官員批紐時標題誤導、不負責。圖為馬立波市區可見俄方坦克正發動攻擊。（路透）

紐約時報4日引述不具名高層官員報導，指出美國提供俄羅斯 部隊相關情資，讓烏克蘭 軍隊鎖定殺掉多位據稱死於俄烏戰爭沙場的俄羅斯將領；白宮官員在報導出刊後批評，紐時為新聞下的標題「具誤導性」，且表達方式「不負責任」。

俄羅斯入侵烏克蘭至今逾兩個月，美國及歐洲盟國雖未派兵介入戰爭，但透過火力支援、情報共享、軍隊代訓等措施，有效協助烏克蘭軍隊抵抗俄軍；紐時和烏軍指出，美國已幫助烏克蘭瞄準擊殺至少12名俄國將軍。

紐時4日以「美國幫助基輔瞄準俄羅斯將軍」(U.S. Helped Kyiv in Targeting Russian Generals)為標題報導，稱美方提供俄軍動向和機動總部位置等即時戰場情資給烏克蘭。

不過，國家安全會議發言人華森(Adrienne Watson)指出，美國「提供戰場情報以助烏克蘭人民保衛國家，我方並不提供意圖殺死俄國將領的情資」。

國防部 官員表示，美方已動用包含軍事、商業衛星等一切可供動用的資源，提供烏克蘭有關俄軍動向的情報；烏克蘭再根據美方情資與自己蒐集的資料綜合評估，針對俄軍高階將領可能出現的地區重點打擊。烏克蘭官員宣稱，目前已在前線殺死約12名俄軍將領，這個數字讓軍事分析師感到驚訝。

不過國防部官員拒絕透露蒐集情報的具體方法，稱可能會危及他們的情報來源。

俄輕敵？通訊常不加密

除了美國情報極具軍事價值外，俄軍也常犯下低級錯誤，使烏方有機可乘，例如俄軍經常不使用加密通話聯繫，使烏克蘭官員能輕易竊聽通話內容；前美國駐北約陸軍最高指揮官霍奇斯(Frederick Hodges)就說：「要用電子訊號確定發話方與受話方的位置並不難，這表明俄軍軍紀散漫、太過輕敵的問題。」

另方面，俄軍指揮體系也是俄羅斯此次踢到鐵板的原因之一；不像美國的「士官制度」將指揮權在緊急情況時授予第一線官兵，俄軍的軍令必須由最高指揮官層層下達，導致第一線發生緊急情況時，仍須先得到莫斯科的指令，或等中央派高階將領到場才能進行下一步行動，無形中將高階將領置身於危險之中，且無法應付瞬息萬變的戰局。

除此之外，烏克蘭積極將軍士官兵並選派赴美受訓也是烏克蘭此次能以小搏大的關鍵之一，國防部官員4日表示美方目前正在針對無人機操作、火炮系統使用加緊訓練烏克蘭軍人；事實上，從俄羅斯於2014年併吞克里米亞半島起至今，美國更是已代訓總計2萬3000名烏軍，耗資1億3200萬元。

馬立波亞速鋼廠攻防 烏控俄又毀停戰協議

另一方面，烏克蘭戰事仍未止歇；馬立波亞速鋼廠(Azovstal steel plant)的亞速軍團副指揮官帕拉瑪(Sviatoslav Palamar)錄下影片，表示激烈血戰仍持續，馬立波守軍已單獨對抗俄軍71日，他指控俄軍5日又打破停戰協議，不讓躲藏在亞速廠的平民從撤離走廊離開。

俄軍近日加強砲轟烏克蘭基礎建設，包括鐵路樞紐和電力廠，尤其是西方軍援入口的烏西地區；不過美國國防部發言人柯比(John Kirby)5日表示，武器和必需品仍持續送進烏克蘭，無跡象顯示俄軍攻擊搗亂軍武運送。