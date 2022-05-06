我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中駐美大使秦剛：美國是時候取消對中加徵關稅了

俄「莫斯科號」遭擊沉前 美國曾跟烏克蘭分享船艦情資

美情報幫助烏克蘭殺俄12將領？白宮駁斥：紐時標題誤導

編譯柯立偉郭宣含／綜合5日電
紐約時報報導指美幫助烏克蘭瞄準擊殺至少12名俄國將軍，但白宮官員批紐時標題誤導、不負責。圖為馬立波市區可見俄方坦克正發動攻擊。（路透）
紐約時報報導指美幫助烏克蘭瞄準擊殺至少12名俄國將軍，但白宮官員批紐時標題誤導、不負責。圖為馬立波市區可見俄方坦克正發動攻擊。（路透）

紐約時報4日引述不具名高層官員報導，指出美國提供俄羅斯部隊相關情資，讓烏克蘭軍隊鎖定殺掉多位據稱死於俄烏戰爭沙場的俄羅斯將領；白宮官員在報導出刊後批評，紐時為新聞下的標題「具誤導性」，且表達方式「不負責任」。

俄羅斯入侵烏克蘭至今逾兩個月，美國及歐洲盟國雖未派兵介入戰爭，但透過火力支援、情報共享、軍隊代訓等措施，有效協助烏克蘭軍隊抵抗俄軍；紐時和烏軍指出，美國已幫助烏克蘭瞄準擊殺至少12名俄國將軍。

紐時4日以「美國幫助基輔瞄準俄羅斯將軍」(U.S. Helped Kyiv in Targeting Russian Generals)為標題報導，稱美方提供俄軍動向和機動總部位置等即時戰場情資給烏克蘭。

不過，國家安全會議發言人華森(Adrienne Watson)指出，美國「提供戰場情報以助烏克蘭人民保衛國家，我方並不提供意圖殺死俄國將領的情資」。

國防部官員表示，美方已動用包含軍事、商業衛星等一切可供動用的資源，提供烏克蘭有關俄軍動向的情報；烏克蘭再根據美方情資與自己蒐集的資料綜合評估，針對俄軍高階將領可能出現的地區重點打擊。烏克蘭官員宣稱，目前已在前線殺死約12名俄軍將領，這個數字讓軍事分析師感到驚訝。

不過國防部官員拒絕透露蒐集情報的具體方法，稱可能會危及他們的情報來源。

俄輕敵？通訊常不加密

除了美國情報極具軍事價值外，俄軍也常犯下低級錯誤，使烏方有機可乘，例如俄軍經常不使用加密通話聯繫，使烏克蘭官員能輕易竊聽通話內容；前美國駐北約陸軍最高指揮官霍奇斯(Frederick Hodges)就說：「要用電子訊號確定發話方與受話方的位置並不難，這表明俄軍軍紀散漫、太過輕敵的問題。」

另方面，俄軍指揮體系也是俄羅斯此次踢到鐵板的原因之一；不像美國的「士官制度」將指揮權在緊急情況時授予第一線官兵，俄軍的軍令必須由最高指揮官層層下達，導致第一線發生緊急情況時，仍須先得到莫斯科的指令，或等中央派高階將領到場才能進行下一步行動，無形中將高階將領置身於危險之中，且無法應付瞬息萬變的戰局。

除此之外，烏克蘭積極將軍士官兵並選派赴美受訓也是烏克蘭此次能以小搏大的關鍵之一，國防部官員4日表示美方目前正在針對無人機操作、火炮系統使用加緊訓練烏克蘭軍人；事實上，從俄羅斯於2014年併吞克里米亞半島起至今，美國更是已代訓總計2萬3000名烏軍，耗資1億3200萬元。

馬立波亞速鋼廠攻防 烏控俄又毀停戰協議

另一方面，烏克蘭戰事仍未止歇；馬立波亞速鋼廠(Azovstal steel plant)的亞速軍團副指揮官帕拉瑪(Sviatoslav Palamar)錄下影片，表示激烈血戰仍持續，馬立波守軍已單獨對抗俄軍71日，他指控俄軍5日又打破停戰協議，不讓躲藏在亞速廠的平民從撤離走廊離開。

俄軍近日加強砲轟烏克蘭基礎建設，包括鐵路樞紐和電力廠，尤其是西方軍援入口的烏西地區；不過美國國防部發言人柯比(John Kirby)5日表示，武器和必需品仍持續送進烏克蘭，無跡象顯示俄軍攻擊搗亂軍武運送。

烏克蘭 俄羅斯 國防部

上一則

捍衛墮胎權團體串聯 5.11赴6大法官住家抗議

下一則

WHO：全球1500萬人死於疫情 遠超過各國呈報的600萬人

延伸閱讀

烏克蘭亞速鋼鐵廠仍遭圍攻？俄羅斯：將開放人道走廊

烏克蘭亞速鋼鐵廠仍遭圍攻？俄羅斯：將開放人道走廊
澤倫斯基稱平民持續撤離馬立波市 人數不明

澤倫斯基稱平民持續撤離馬立波市 人數不明
俄外長扯希特勒有猶太血統 普亭向以色列道歉

俄外長扯希特勒有猶太血統 普亭向以色列道歉
俄國猛攻亞速鋼鐵廠 烏軍激戰死守傳失聯

俄國猛攻亞速鋼鐵廠 烏軍激戰死守傳失聯

熱門新聞

全美亞太裔傳統月5月展開。亞太裔華人占最多人數。圖為來自不同地區的移民在紐約市宣誓入籍。(Getty Images)

亞裔是美成長最快族群 華人490萬最多 印度裔收入最高

2022-05-02 09:56
經濟專家都預測當前經濟將出現衰退，建議手上多留現金，至少預留生活幾個月的存款。(美聯社)

經濟衰退示警 預留存款、適度投資…專家教你理財避險

2022-05-02 21:51
美國一些中小型城市正吸引居民入住，成為新興房市熱點。(美聯社)

「買得起」成最優先考慮 美國小城房市崛起

2022-05-01 13:12
俄羅斯總統普亭。（路透）

歐美官員：普亭最快5月9日正式對烏宣戰

2022-05-03 21:10
俄媒傳出俄羅斯總統普亭(右)健康亮紅燈，最新說法是5月將動手術，國務暫交國安會書長帕特魯舍夫。圖為他26日在克里姆林宮出席活動。(美聯社)

普亭健康傳言不斷 3病纏身、5月將動癌症手術

2022-04-30 22:39
除了南非外，Omicron BA.4和BA.5病毒株已在全球20個國家現蹤。美聯社

Omicron亞型變異株BA.4、BA.5 可逃避疫苗及免疫系統

2022-04-29 12:57

超人氣

更多 >
疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒

疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒
近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%

近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%
美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重

美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重
女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻

女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻
美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點

美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點