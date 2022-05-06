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為俄侵略辯護 白俄總統：沒料到戰事拖這麼久

編譯潘勛／綜合5日電
白俄羅斯總統盧卡申科表示，沒想到這場戰爭會拖這麼久，他反對在烏國使用核武，呼籲結束「戰爭」。（美聯社）
白俄羅斯總統盧卡申科表示，沒想到這場戰爭會拖這麼久，他反對在烏國使用核武，呼籲結束「戰爭」。（美聯社）

白俄羅斯總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)5日接受美聯社專訪，為俄羅斯侵略烏克蘭辯護，但表示從沒想到這場戰爭會「拖成這樣」；盧卡申科表示反對在烏國使用核武，但不敢保證俄羅斯總統普亭不擬在當地發動核子打擊，他並重申白俄捍衛和平，再三呼籲結束「戰爭」。

盧卡申科在「獨立宮」(Independence Palace)受訪指出，因為基輔當局「挑釁俄國」，莫斯科不得不有所舉動；「但我對這個問題浸淫不深，不敢保證行動是否依計畫而行，如俄羅斯人所說；我的感受也做不得準。我再次強調，感覺上這場軍事行動拖長了」。

盧卡申科支持俄國侵烏，招致國際批評另制裁明斯克當局；有些俄國部隊是由白俄領土進入烏國的，盧卡申科公開力挺老盟友俄國；莫斯科以廉價能源及貸款，挹注數十億美元，幫忙白俄蘇維埃式的國營經濟能撐持下去。

盧卡申科受訪時表示，自己和白俄都捍衛和平，頻頻呼籲結束「戰爭」；莫斯科拒不使用戰爭一詞，而稱入侵烏克蘭為「特殊軍事行動」。

67歲的盧卡申科這次受訪口吻平靜，較有盤算，不像前幾次出現在媒體前那般大罵西方制裁、痛斥記者。

盧卡申科表示，白俄斷然拒絕戰爭，竭盡心力預防，所以沒發生戰爭，外界另要感謝他這位雙方的朋友，因為他，烏克蘭與俄國已開始磋商。

盧卡申科表示，不能接受在烏國動用核武，因為「烏國就在我國隔壁，白俄不像美國，遠隔大洋之外」，至於俄國有無核武戰力，得去問莫斯科高層。

盧卡申科指出，俄國當然不會輸掉這場戰爭，但他指出，白俄是唯一力挺莫斯科的國家，而「多達50國已合力」幫忙烏克蘭一邊；普亭不擬直接與北約(NATO)發生衝突，西方也該確保雙方不發生戰爭；不然，就算普亭不想戰火蔓延全球，俄國軍方也不會答應。

盧卡申科支持俄國侵烏，只差沒派軍隊參戰，但仍招致白俄反對派的批評；白俄反對派另呼籲加大力道制裁盧卡申科及白俄高層；反對派要角表示，白俄平民都不支持這次侵略行動，數百住在烏國的白俄人受戰爭影響，有些人志願參加烏克蘭軍。

白俄最知名反對派人士拉圖什卡(Pavel Latushka)駁斥盧卡申科自稱呼籲和平，表示「聽來很荒唐，因為超過600枚飛彈就是由白俄領土發射的」，白俄已成為侵略的發起平台，明斯克當局理當受到西方最嚴厲制裁。

盧卡申科表示，白俄無意對任何國家造成威脅，與他國衝突無益於白俄，所以西方可高枕無憂；但他譴責西方尤其是華府孳長俄、烏衝突，只要美國總統拜登叫停，那麼戰爭一周內就會停止。

俄國 烏克蘭 白俄羅斯

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