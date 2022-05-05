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俄國猛攻亞速鋼鐵廠 烏軍激戰死守傳失聯

編譯柯立偉／綜合4日電
俄軍仍持續猛烈攻擊亞速鋼鐵廠。（美聯社）
俄軍仍持續猛烈攻擊亞速鋼鐵廠。（美聯社）

烏俄戰火持續不斷，截至4日為止，俄軍仍持續以猛烈砲火攻擊馬立波(Mariupol)的亞速(Azovstal)鋼鐵廠；馬立波市長表示，鋼鐵廠的守軍目前處境艱難，隨時都可能彈盡糧絕，且烏方已與亞速團守軍失去聯繫。

同時，為打擊西方盟國對烏克蘭的援助，俄軍正把打擊重點轉向歐美各國建立的武器補給線，烏克蘭稱俄國的各項舉措意在以「飛彈恐怖主義」(Missle Terrorism)脅迫烏國就範。

馬立波市長博伊琴科(Vadym Boychenko)說：「我們已在馬立波堅持數周，雖然確實有一部份平民於3日成功撤退，但戰事仍激烈進行中，當地仍有上百位成人及約30名兒童待救援；不幸的是我們目前已和亞速守軍及當地平民失聯，無法確認他們是否安全；我們為英勇的捍衛者祈禱，並感謝他們今天為我們整個國家所做的英勇行動，他們克制了敵人，給了我們更多的準備時間。」

烏克蘭一名馬立波平民，在家附近做飯，屋牆標語寫著「防空洞，孩子們」。（美聯社）
烏克蘭一名馬立波平民，在家附近做飯，屋牆標語寫著「防空洞，孩子們」。（美聯社）

然而，俄羅斯否認俄軍攻打鋼鐵廠的消息，指當地有「武裝分子」才短暫導致局勢升級；克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)說：「俄軍沒有攻打馬立波的鋼鐵廠，是當地有武裝份子短暫開火，但很快就被俄方壓制，沒有烏克蘭所稱的持續性攻擊。」

俄軍轟炸歐美武器補給線

同時，俄羅斯繼續指控西方盟國向烏克蘭「灌輸武器」，因此加強對烏克蘭基礎建設的攻擊，以拖緩西方各國對烏國軍事援助的速度；俄羅斯軍方宣稱，俄軍以各式海基及空基導彈成功摧毀烏克蘭五座火車站、電力設施等重要基礎設施，以阻止西方再向烏克蘭提供武器；截至4日晚間，包含基輔、第聶伯羅(Dnipro)、扎波羅熱(Zaporizhzhia)等地都有鐵道、橋梁、發電廠等重要民生設備遭俄軍摧毀。

對此，烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)批評：「俄羅斯軍隊採用『飛彈恐怖主義』，意圖在烏克蘭境內製造各種恐懼。」

諷刺的是，五角大廈一名不具名的官員表示，雖然俄軍針對北約向烏供給武器的重要門戶利維夫(Lviv)附近地區的鐵道建設加強攻擊，但卻沒有對北約的援助行動造成太大影響，反而是從這地區送給烏國的各項武器，持續協助烏國在各地站場上屢建奇功，有效抵抗俄軍攻勢。

烏克蘭一處檢查站旁，一頂頭盔放在圍牆上。（美聯社）
烏克蘭一處檢查站旁，一頂頭盔放在圍牆上。（美聯社）
烏克蘭撤離家鄉的民眾在一處捐贈站領到食物。（路透）
烏克蘭撤離家鄉的民眾在一處捐贈站領到食物。（路透）

烏克蘭 俄羅斯 五角大廈

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