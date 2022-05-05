歐盟祭最強制裁 半年內逐步禁俄石油 克宮嗆將付出代價

烏克蘭頓內次克郊區一處儲油設施4日遭攻擊起火，大量黑煙直竄天際，消防人員緊急出動滅火。(路透)

歐盟 4日公布第六輪制裁俄羅斯草案，將逐步實施俄國石油 禁運、制裁更多俄國銀行，以及禁止俄國廣播公司使用歐洲無線電波。這是歐盟迄今對俄國祭出的最嚴厲制裁方案。

歐盟執委會主席范德賴恩說：「我們將在六個月內逐步停止進口俄國原油，年底前停止進口俄國精煉石油產品。這將是對所有俄國石油、海運和輸油管、原油與精煉石油的全面禁運。」

這項提議草案必須獲得歐盟27個成員國一致批准才能生效。范德賴恩說，「一些成員國嚴重依賴俄國石油。但我們必須這麼做。俄國總統普亭必須為他的野蠻侵略付出高昂代價」。

歐盟是俄國石油最大買家，去年進口原油中有30%來自俄國。消息人士透露，極度仰賴俄國石油的匈牙利和斯洛伐克將受惠豁免措施，可持續向俄國買油至2023年底。斯洛伐克有96%的原油和油品靠俄國供應，匈牙利也達58%。匿名官員表示，保加利亞和捷克也可能尋求退出制裁俄羅斯的行列。

歐盟還提議將俄國最大銀行聯邦儲蓄銀行與另兩家銀行踢出環球銀行金融電信協會(SWIFT)支付系統。此前已有數家俄國銀行被逐出該系統。范德賴恩說，「這將讓俄國金融業更加被全球體系孤立」。

歐盟還將禁止俄國三大國營廣播公司透過有線、衛星或網路廣播。范德賴恩稱這些媒體是放大普亭謊言的傳聲筒。

此外，歐盟將58名俄國人列進新一輪制裁名單，包括軍方人員、克里姆林宮發言人佩斯科夫一家。普亭的長期盟友、東正教牧首基里爾也將被列入制裁名單。

對於歐盟最新制裁，克宮發言人佩斯科夫說，俄國將考慮回應，他也表示禁運石油將是雙面刃，歐盟民眾將逐步感受到禁運石油的代價。