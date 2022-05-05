參戰攻烏？白俄羅斯大規模軍演 烏克蘭：已做好準備

烏克蘭在西南部摩爾多瓦邊界的聶斯特河沿岸，加強防務。（路透）

與俄羅斯緊密結盟的白俄羅斯 4日在境內舉行大規模軍演，似有加入俄國 侵略烏克蘭 的跡象，烏克蘭邊防部隊發言人狄姆欽科(Andriy Demchenko)說，烏國「準備好」隨時應戰。

儘管烏克蘭北鄰白俄羅斯說，演習只是備戰，不會對鄰邦構成為威脅，狄姆欽科說：「我們不能排除俄羅斯聯邦在某一時節，會運用白俄羅斯領土和白俄共和國的軍隊進攻烏克蘭。」

「因此，我們已經準備好了。」狄姆欽科說，俄國2月24日入侵烏克蘭以後，烏國就加強了與白俄羅斯邊境的防務。

烏白邊境地區在戰爭初期，也是俄軍攻擊的地區，不過，現在俄軍打擊的重點放在烏克蘭東部與南部。

狄姆欽科說，烏克蘭另外也強化了西南部摩爾多瓦邊界聶斯特河沿岸(Transdniestria)俄國支持地區的防務。這個聶斯特里亞地區自稱是獨立的「聶斯特河沿岸摩爾多瓦蘇維埃社會主義共和國」，與烏國關係緊張。當地政府說它曾遭受不少次攻擊。

烏國官員譴責俄國，一直想把西南部拖進戰火。莫斯科也對當地局勢表示關切，說它「密切注意聶斯特里亞發生的事。」

美國駐摩爾多瓦大使羅格斯登(Kent Logsdon)說，俄國侵占烏克蘭，企圖藉武力重畫歐洲地圖，是「全世界極為不安的原因。」

羅格斯登說，美國看不出有何證據顯示，莫斯科想把戰火延燒到摩爾多瓦。他說，僅烏克蘭戰爭，俄國總統普亭就會輸。