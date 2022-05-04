全面動員後備軍？ 傳普亭最快5/9正式對烏宣戰

俄羅斯總統普亭可能最快於5月9日「勝利日」正式對烏克蘭宣戰，把「特別軍事行動」升級為全面對烏戰爭。圖為俄軍3日轟炸烏克蘭利維夫。(Getty Images)

歐美官員一致認為，俄羅斯總統普亭 可能最快於5月9日「勝利日」正式對烏克蘭 宣戰，以便全面動員後備部隊，加強侵烏的兵力。另據烏國情報，俄國打算在9月22日結束戰爭。

西方國家官員說，普亭選擇當年蘇聯打敗納粹 德國的紀念日，宣布對烏克蘭軍事行動「大獲成功」，自有其象徵意義，但是如今「特別軍事行動」並不順利，趁此機會提高作戰兵力，改稱「反納粹戰爭」，動員全國力量投入，不無可能。

英國國防部長華勒斯說，普亭會把目前的「特別軍事行動」提升為全面戰爭，才有藉口向全國民眾說，「現在是反納粹戰爭了，我需要更多人」，加碼投入戰爭的人力、物力。

普亭迄今不准俄國媒體使用「入侵」或「戰爭」字眼，描述俄軍在烏克蘭四處進攻的行為，並定調為「去納粹化」的行動。歷史家和分析家都認為，把猶太人擔任總統的烏克蘭形容為「納粹」國家，實在離譜。

普亭如果5月9日正式宣戰，依法可動員後備部隊，並徵兵入伍，補充戰鬥力量。西方和烏克蘭官方估計，2月24日戰爭爆發以來，俄軍死亡人數至少1萬人。

俄軍戰事不順，目前集中兵力猛攻頓巴斯地區，美國國防部官員研判，即使如此，俄軍也顯得軟弱無力，「他們駐紮下來，會宣布勝利，但很快撤走，讓烏軍收復」。

俄國部隊的問題，自開戰以來都沒什麼改進：指揮管控不良，士氣低落，後勤補給也差，因為「占地」太大，空隙太多，地面部隊怕分散遭突襲，變得謹慎、膽怯。相反，烏軍在頓巴斯西北部卡吉夫附近，正逐步把俄軍驅離。

俄國也可能利用「勝利日」的歷史紀念日，宣布吞併盧甘斯克與頓內次克兩大州，或大舉進攻南部的敖德薩，也可能宣布完全占領南部的馬立波。