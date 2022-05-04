拜登訪阿州標槍飛彈工廠 促准330億援烏預算

拜登總統(左)3日視察阿拉巴馬州洛克希德馬丁公司的標槍飛彈兵工廠，並呼籲國會盡速通過他所提出的330億元預算案，讓美國能更全方位地支援烏克蘭抗擊俄軍的進攻。(美聯社)

拜登 總統3日視察阿拉巴馬州洛克希德馬丁(Lockheed Martin)公司的標槍飛彈兵工廠，感謝所有員工致力於生產武器，克敵制勝，以挽救更多性命；他並呼籲國會盡速通過330億元援烏預算 案，讓美國能更全方位地支援烏克蘭 對抗俄軍。

由於美國大力援烏，已有消息指出目前美國的武器庫存面臨壓力，引起各方關注一旦緊急狀況需要美國用兵，能否緊急調動一切可用資源的問題。

拜登在洛馬公司視察時說：「感謝貴公司所有員工，讓烏克蘭人民有能力保衛自己的國家，並且善用你們的武器成功在戰場上欺敵；洛馬公司每一位員工及美國每一位納稅人，都直接參與烏克蘭的自由之戰。」

然而，連日以來美國軍機幾乎每天滿載著標槍、刺針飛彈和榴彈砲等軍火，遠赴歐洲協助烏克蘭抵抗俄國侵略，美製武器雖然對俄軍造成重大衝擊，甚至是扭轉戰局的要角，卻也給美國本身的庫存量造成不小的壓力。

戰略與國際研究中心國際安全計畫資深顧問坎賢(Mark Cancian)說，美國已提供7000枚標槍反坦克飛彈給烏克蘭，占美國庫存的三分之一；另外，美國也把幾乎四分之一刺針肩射防空飛彈運到烏克蘭，製造商雷神科技的執行長海斯(Greg Hayes)上周表示，因為零件短缺，明年前恐怕無法加緊趕造，填補庫存。

曾在國防部任預算採購官、退休海陸上校坎賢說，「這會是問題嗎？簡短的答案是：很可能，會」；他說，刺針和標槍這兩大武器恰好是近年來「庫存最大問題所在」，產量一直無法快速提高，甚至受到限制。

對此，洛馬執行長泰列特(James Taiclet)表示，隨著俄軍的深入，烏克蘭軍方對於標槍及各種防禦系統的需求明顯增加，公司正努力提升產量，希望能同時兼顧烏方的戰爭需求與美方的庫存需求；他說：「我們正努力滿足當前的生產需求，並在研究如何進一步提高產量。」