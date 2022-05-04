女籃球星被俄拘留75天 美控「錯誤拘留」談判爭取獲釋

被俄羅斯拘留的美國女籃WNBA明星球員格林納(Brittney Griner)。(美聯社)

國務院 3日表示，已確定美國女籃WNBA明星球員格林納(Brittney Griner)在俄羅斯 被「錯誤拘留」，「美國政府將繼續努力為格林納女士提供適當支持。」與此同時，此案已交給國務院專門負責與他國談判釋放人質的部門；即使有關格林納的法律訴訟已結束，美國也將更積極確保格林納獲釋。

現年31歲的格林納是鳳凰水星(Phoenix Mercury)女籃隊中鋒。俄羅斯聯邦海關總署3月5日聲明表示，在莫斯科附近的謝列梅捷沃機場，一名曾隨美國隊贏得兩枚奧運 金牌的美國女籃球員被發現行李內有含大麻油的電子菸，被以毒品罪名拘留。

案發後，美方遲未表明格林納屬「錯誤拘留」，只表示他們的重點是確保她可以在監獄中與美國領事人員接觸；美國領事官員曾在3月探視過格林納。如今事態發展有別，美方現將此案交給國務院「總統人質事務特使辦公室」，此部門專門負責與他國談判釋放人質和其他被歸為「遭錯誤拘留」的美國人。

格林納經紀人柯拉絲(Lindsay Kagawa Colas)說：「格林納已被拘留75天，我們期盼白宮採取一切必要措施，帶她回家。」

WNBA球員工會主席奥格米克(Nneka Ogwumike)聲明指出，「得知美國政府已確定格林納被錯誤拘留，我們希望他們的努力盡快大功告成。現在是格林納回家的時候了。」格林納曾七次入選WNBA全明星隊，2021年和2016年隨美國女籃隊奪得奧運金牌。

WNBA另在3日宣布，將以地板貼花彰顯格林納的貢獻，貼花將印上格林納姓名縮寫BG及她的球衣42號。WNBA賽季6日晚揭開序幕，所有12支球隊主場都將貼上此貼花；鳯凰水星當晚在主場迎戰拉斯維加斯王牌隊。WNBA也將允許鳳凰水星持續支付格林納的薪水，不計入球隊付薪上限。

除格林納外，另一位被認為在俄羅斯被不公正拘留的美國人，是密西根州企業安全主管惠蘭(Paul Whelan)，他於2018年12月在參加朋友婚禮時被捕，後來因與間諜有關指控被判刑16年。