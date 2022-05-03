超級川粉重回推特 林德新帳號4小時被封

枕頭公司MyPillow執行長林德1日以新帳號@MikeJLindell回歸推特，並迅速累積數萬追蹤人數，但因違反規定，帳戶四小時內再度被停用。（美聯社）

枕頭公司MyPillow執行長林德(Mike Lindell)1日以新帳號@MikeJLindell回歸推特 (Twitter)，並迅速累積數萬追蹤人數，結果短短四小時內再度被推特官方停用帳戶。

推特2日回應，林德的新帳戶因違反規定而被永久停用。

林德是前總統川普 的忠實擁護者，他原先的推特帳戶於2021年1月被永久停用，林德當時不斷推廣無根據的言論，聲稱2020年總統大選有舞弊情事；在他被禁用帳戶前幾周，川普的推特帳戶也在1月6日國會暴亂後遭永久停用。

林德新帳戶於1日下午發布貼文：「大家好，我回來推特了。@MikeJLindell是我唯一的帳戶！請轉推、追蹤並分享消息。」

貼文發布五分鐘內，新帳戶追蹤人數已超過兩萬人，然而不到四小時後該帳戶便被推特移除，帳戶關閉前吸引超過3萬5000人追蹤。

林德的貼文還包括一部自拍短片，他在影片中提醒支持者有其他帳戶在推特上冒充他的身分，並呼籲大家分享新帳戶消息。

林德創建新帳號的時機正好在特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk)與推特達成收購協議之後，馬斯克計畫將推特私有化，鼓吹此次收購對社會的重要性，宣稱他的目的是為了保護言論自由。批評人士認為推特過度審查平台上的資訊及貼文。

林德過去幾年與川普頻繁會面，他在自由大學(Liberty University)演說時曾經提到與川普見面是「神聖的使命」，並且在川普輸掉總統大選後支持他推翻大選結果。

馬斯克收購推特消息宣布後，各界關心川普的推特限制是否會解除，然而川普2日接受福斯新聞(Fox News)採訪時回應他不會重返推特平台。

但他對馬斯克收購推特表示讚賞：「我希望馬斯克買下推特，因為他將讓推特進步，而且他是一位好人。」