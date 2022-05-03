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全美學校去年禁了1597本書 德州禁最凶

編譯盧炯燊／綜合2日電
《三口之家》是講述兩隻同性戀企鵝的真實故事，牠們收養了一隻雞蛋；被列為不適宜兒童閱讀。（取自亞馬遜網站）
《三口之家》是講述兩隻同性戀企鵝的真實故事，牠們收養了一隻雞蛋；被列為不適宜兒童閱讀。（取自亞馬遜網站）

《性別酷兒》(Gender Queer)是漫畫家科巴比(Maia Kobabe)的回憶錄作品，講述她如何掙扎於身分、性和生活的問題；兒童版的《Stamped》則展示了種族主義如何塑造了五個歷史人物的生活︰《三口之家》(And Tango Makes Three)是講述兩隻同性戀企鵝的真實故事，牠們收養了一隻雞蛋。

兒童版的《Stamped》展示種族主義如何塑造了五個歷史人物的生活，被列為不適宜...
兒童版的《Stamped》展示種族主義如何塑造了五個歷史人物的生活，被列為不適宜兒童閱讀。（取自Barnes&Noble網站）

不過這三本書均被列為不適宜兒童閱讀。

根據倡導言論自由「美國筆會」(PEN America)的報告，全美學校圖書館，從2021年7月31日到2022年3月31日，共有1597本書被從學校圖書館中撤下，主要是內容涉及種族主義，以及男女同志、雙性戀、跨性別者和酷兒(LGBTQ)群體。

《性別酷兒》一書，被列為不適宜兒童閱讀。(取自Amazon網站)
《性別酷兒》一書，被列為不適宜兒童閱讀。(取自Amazon網站)

校園禁書，遭殃的書籍往往是經典作品，像是《頑童歷險記》。（取自亞馬遜網站）
校園禁書，遭殃的書籍往往是經典作品，像是《頑童歷險記》。（取自亞馬遜網站）

被禁的書籍不乏經典作品，比如《頑童歷險記》(Adventures of Huckleberry Finn)、《梅岡城故事》(To Kill a Mockingbird)和《人鼠之間》(Of Mice and Men)，當時著作更常描述種族，或出現種族歧視用語。

校園禁書，遭殃的書籍往往是經典作品，像是《梅岡城故事》。（取自亞馬遜網站）
校園禁書，遭殃的書籍往往是經典作品，像是《梅岡城故事》。（取自亞馬遜網站）

經典作品《人鼠之間》。（取自亞馬遜網站）
經典作品《人鼠之間》。（取自亞馬遜網站）

美國圖書館協會(American Library Association)追踪了過去數年的數字，2018年有483個禁書令，2019年377個，2020年是273個， 而2021年是729個，結果導致1597本書列為禁書。

美國筆會指出，一些保守派政客在禁書方面發揮了重要作用，至少41%的禁書令與州官員或議員的指令有關。另外，有評論認為，禁書令已成為各州和全國政治動員最喜歡的工具。

這個禁書運動以共和黨控制的德州最為厲害，僅德州一個州就發出713個禁書令。

德州共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)向學校董事會施壓，要求學校圖書館撤下不適合兒童內容的書籍。佛州共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)3月28日簽署法案，禁止學校向小學三年級以下學生，教授有關性傾向和性別認同的題材，學校圖書館也自然撤下有關圖書。

隨著國會著手處理這個問題，有關爭議從學校董事會延伸到國會大廳，被禁止的書籍將較以往任何時候都多。

美國筆會主任弗里德曼(Jonathan Friedman)認為，學校圖書面臨挑戰並非新鮮事，只是最近發生的速度是以前從未見過，特別是非白人男性作者的書籍面對的挑戰更大。

圖書館 德州 共和黨

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