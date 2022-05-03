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抗通膨 聯準會加速升息…買車、買房、融資 負擔更重

記者顏伶如／綜合報導
為對抗通貨膨脹，預測聯準會將在明日開會後宣布升息，聯準會主席鮑爾強烈暗示升息二碼即0.5%，6月份會再升息。(美聯社)
為對抗通貨膨脹，預測聯準會將在明日開會後宣布升息，聯準會主席鮑爾強烈暗示升息二碼即0.5%，6月份會再升息。(美聯社)

為了對抗40年來最嚴重通膨，聯邦準備理事會(Federal Reserve)本周將再祭出升息。美聯社報導分析，聯準會加快升息腳步的激烈手段，過去30年來第一次出現，設法壓低通膨的同時，民眾貸款將因此必須負擔更高代價，從買車、買房、刷卡購物以及企業融資都包括在內，已經出現手頭困難的民眾，財務壓力將更沉重，美國經濟也可能變得衰弱。

通膨高漲之下，聯準會面臨外界龐大壓力，呼籲出重手才能有效遏止消費、抑制一路飛漲的物價。連續幾個月來萬物齊漲，已讓一般家庭及公司行號叫苦連天。

在各地超市內，消費者已感受到物價飛漲。(歐新社)
在各地超市內，消費者已感受到物價飛漲。(歐新社)

美聯社報導，目前幾乎可以確定的是，聯準會在最新一次決策會議4日結束之後，便將宣布短期利率升息2碼，創下2000年以來最大升息幅度。聯準會接下來在6月決策會議後還可能再升息2碼，7月也不排除繼續升息。經濟專家預測，接下來幾個月聯準會都還可能進一步升息。

報導指出，聯準會4日可能同時宣布，從6月開始將迅速縮減規模龐大的財政部公債及抵押債券持有，信用市場可能因此受到衝擊而變得緊縮。

美聯社報導分析，聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)與聯準會官員對抗通膨的動作，彷彿在黑暗中摸黑前行，因為沒人知道升息究竟要升到多高，才能讓通膨獲得控制。也沒有官員知道，在不至於造成金融市場動盪的前提下，聯準會規模9兆元的資產負債表可以縮減多少。

正大聯合會計師事務所(Grant Thornton)首席經濟學者史汪克(Diane Swonk)比喻，聯準會升息動作好像看著後視鏡開倒車，「無法知道可能撞到什麼障礙物」。

在加油站，消費者已感受到物價飛漲。(Getty Images)
在加油站，消費者已感受到物價飛漲。(Getty Images)

然而，不少經濟學者則認為，聯準會出手升息已經太慢。專家指出，如果針對通膨指數進行調整，聯準會基準利率(key rate)其實是在負數。因此鮑爾及其他聯準會官員最近幾周才紛紛表示希望迅速升息，達到經濟學者所說的中性利率(neutral rate)狀態，對經濟不會產生拉抬效果，也不會遏制經濟。

美聯社指出，如果聯準會像絕大多數經濟專家預期，果然在今年裡三度升息2碼，接著又三次升息1碼，到了年底左右便可達到中性利率的目標。派杰投資(Piper Sandler)經濟學者沛里(Roberto Perli)指出，這一連串動作將成為1989年以來聯準會速度最快的升息手段。

聯準會 升息 利率

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