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選民關心民生更勝俄烏戰爭 民主黨轉批企業貪婪救選情

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統內政施政民調低靡，民主黨很擔心11月期中選舉會失利。圖為拜登總統上月14日在北卡州農技大學講話。(美聯社)
拜登總統內政施政民調低靡，民主黨很擔心11月期中選舉會失利。圖為拜登總統上月14日在北卡州農技大學講話。(美聯社)

距離期中選舉只剩半年的此時，拜登總統面臨挑戰越來越多。外有俄烏戰爭的國際大事，內有通膨高漲、疫情補助、移民政策以及經濟恐將陷入衰退等問題，MSNBC新聞頻道，某些民主黨人士說，拜登最近似乎焦頭爛額，連喘息空間都沒有。

拜登上周發表演說，呼籲國會追加330億元援助，協助烏克蘭抵抗俄羅斯入侵。不過，演說結束後，拜登接受媒體詢問時，記者發問多半以國內議題為主，包括引發爭議的移民政策、美國可能出現經濟衰退以及新冠疫情補助是否繼續發放等。

拜登2021年就職時，遇到堪稱史上首見的空前危機，除了新冠病毒肆虐，許多行業疫情期間被迫暫停則讓美國經濟重挫。報導指出，距離期中選舉剩下六個月的此時，拜登面臨的各種考驗，似乎比上台之初還要更多。

全美各地汽油價格普遍上漲，通膨創下40年新高紀錄，拜登對抗氣候變遷及社會支出法案在國會過關的機會變得渺茫。犯罪率持續走高的同時，新型變種病毒繼續出現，就連副總統賀錦麗都確診。今年第一季美國經濟表現意外出現退步。

民主黨民調專家貝能森(Joel Benenson)說，拜登與民主黨應該加強力道抨擊企業貪婪，對民眾說明某些企業利用通膨發大財，供應鏈問題卻遲遲未解決，傷害美國民眾荷包。

當前物價高漲，40年來最高，成為對拜登與民主黨主政的最大挑戰。圖為消費者在4月中...
當前物價高漲，40年來最高，成為對拜登與民主黨主政的最大挑戰。圖為消費者在4月中在馬里蘭州超市購物。(Getty Images)

民主黨籍紐約聯邦眾議員萊斯(Kathleen Rice)表示，對民主黨及拜登來說，如今大環境氛圍已經變得非常不一樣，「不過還沒到完蛋的地步」。她說，民主黨還是有機會對民眾清楚說明現況，讓民眾了解拜登政府的政績表現，並對民眾解釋接下來將如何解決問題。

民主黨籍佛州聯邦眾議員墨菲(Stephanie Murphy)說，美國眼前面臨的考驗雖然有些並非民主黨所能掌控，但民主黨籍候選人還是將面臨選民反彈。她說，經濟問題背後雖然有一連串因素，包括俄烏戰爭、疫情、供應鏈問題等，「這些狀況都不是任何政黨能夠控制，但我們也明白，選民可能不會分得那麼清楚。」。

MSNBC新聞頻道分析，對於民主黨辯護說各種壞消息不能都怪拜登，共和黨陣營則表示無法茍同。共和黨正設法抓緊機會向選民說明，民主黨執政的結果就是無能與雜亂無章，導致高物價、犯罪猖獗、學校表現落後以及非法移民大量湧現。

拜登 民主黨 疫情

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