出席白宮記協晚宴諷川普 拜登：美國民主不是實境秀

拜登總統上月30日在白宮記者協會晚宴，發揮幽默本色，調侃自己。（美聯社）

拜登 總統上月30日利用白宮 記者協會(WHCA)晚宴，重新確立自由媒體的角色，且是睽違六年首次出席白宮記者協會晚宴的總統；拜登在會中發揮幽默本色，調侃自己、開媒體玩笑，並諷刺共和黨與前總統川普，說道「美國民主不是實境秀」。

拜登在演說開場便拿他的低支持率開玩笑說：「今晚，我真的很高興，能和唯一一群支持率比我低的美國人在一起。」

白宮記者協會晚宴受到新冠肺炎疫情 影響停辦兩年，爾後四年則因川普任內與記者關係不佳而抵制出席該活動，這讓拜登成為六年來首次出席該晚宴的現任總統。

「這是睽違六年，首次有總統出席，這可以理解，我們經歷恐怖瘟疫和兩年疫情」；拜登說：「想像若是我的前任今年來參加晚宴，這樣就真的是政變了。」

拜登用川普最愛的措辭說：「自由媒體不是全民公敵，差得遠；真相很重要，美國民主不是實境秀，不是實境秀，本身就是實境。」

拜登接著將矛頭指向共和黨，說道批評共和黨不是他的作風，「除此之外，我對於聯邦眾院共和黨少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)沒錄下的內容，沒什麼好說的」。

拜登總統（右二）上月30日在白宮記者協會晚宴，發揮幽默本色調侃自己；晚宴主持人崔佛諾亞告訴拜登說，「您與混血非裔男子站在一塊兒的時候，會獲得最高的支持率。」（美聯社）

在防疫方面，白宮與華府雖然都已揮別疫情，但這場晚宴仍要求與會者提供陰性篩檢和疫苗接種證明才可參與。

拜登藉此調侃「福斯新聞」(Fox News)反疫苗的主播，說道：「每個人都要提交完成接種疫苗和補強針的證明，所以，如果你在家看著這場活動卻不知所措，只要聯繫你們最喜歡的福斯記者，他們都在這裡，所有人都接種疫苗和補強針。」

在歡樂氣氛中，拜登話鋒一轉，嚴肅談及俄羅斯入侵烏克蘭的戰事，哀悼在戰火中殞命的媒體從業人員，感謝記者勇敢報導俄烏戰爭、疫情，美國種族動盪，以及氣候變遷等國家既存威脅。

此次白宮記者協會晚宴由「每日秀」(The Daily Show)主持人崔佛諾亞(Trevor Noah)，以及深夜秀主持人詹姆斯柯登(James Corden)主持。

非裔的諾亞告訴拜登說，「謝謝您邀請我來，我一度有點疑惑為何選中我，但我被告知，當您與混血非裔男子站在一塊兒的時候，會獲得最高的支持率。」