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國會暴亂調查：圖謀推翻2020大選 共和黨議員介入深

編譯潘勛／綜合1日電
眾院調查國會暴亂案委員最近公布調查所得，指出暴徒曾短暫延後拜登勝選認證。(美聯社)
眾院調查國會暴亂案委員最近公布調查所得，指出暴徒曾短暫延後拜登勝選認證。(美聯社)

調查去年國會山莊暴亂案的眾院委員會最近公布調查所得，內容不僅指出暴徒曾短暫延後拜登勝選認證，另外，前總統川普陰謀推翻選舉結果，他手下官員及眾院共和黨議員介入極深，早在暴亂發生前很久，便直接參與那次陰謀。

美聯社1日報導，暴徒阻止國會認證拜登勝選前，也就是5日午夜左右，共和黨眾議員喬丹(Jim Jordan，俄亥俄州)發簡訊給川普白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)，提供自以為的法理，主張前副總統潘斯得有權威，揚棄來自拜登勝選州的選舉人。

眾院委員會調查國會暴亂案，發現共和黨眾議員喬丹（見圖）曾發簡訊給當時的白宮幕僚長...
眾院委員會調查國會暴亂案，發現共和黨眾議員喬丹（見圖）曾發簡訊給當時的白宮幕僚長梅杜斯。（美聯社）

喬丹寫道，潘斯「應點出一切他認為不合憲的選舉人團，甚至到沒有選舉人團票的地步都行」，梅杜斯則回簡訊說，「我已敦促那麼做，但不確定會不會發生」。潘斯主持的國會集會，認證選舉人團選票，只是行禮如儀性質。

上述的簡訊對談，收錄在調查委員會4月22日呈送給法院的文件裡；那批文件內容驚人，顯示好些共和黨眾議員，介入川普氣急敗壞、想繼續在白宮掌權的陰謀之深。

美聯社審核呈堂文件，發現許多新細節，證明國會暴動案發生很久之前，幾位共和黨國會議員便直接參與川普的陰謀，想推翻公平、自由的2020年選舉結果。

眾院委員會調查國會暴亂案，發現共和黨眾議員喬丹曾發簡訊給當時的白宮幕僚長梅杜斯（...
眾院委員會調查國會暴亂案，發現共和黨眾議員喬丹曾發簡訊給當時的白宮幕僚長梅杜斯（見圖）。（美聯社）

眾院調查委員會打算6月開始辦公開聽證會，清晰揭露共和黨國會議員與川普、暴徒合謀，協調目標，凝聚共識，差一點推翻國家政權的和平轉移。

眾院調查委員會主席湯普森(Bennie Thompson)日前表示，顯然部分共和黨眾議員，甚至幾名參議員，對國會山莊暴亂案，扮演的角色不僅過場而已。

委員會去年夏天開始偵辦以來，慢慢取得暴亂發生前幾周，共和黨眾議員的言行細節，也詢問過三位共和黨眾議員，除喬丹以外，另兩人是培瑞(Scott Perry，賓州)及眾院共和黨領袖麥卡錫，要三人自願作證，但均遭拒絕；其他國會議員未來幾天可能接到詢問。

截至目前，調查委員會還自我克制，未向國會議員簽發傳票，生怕這種不尋常做法會引發反彈，但就算共和黨人不配合，委員會還是有辦法對他們的言行取得新情資。

最新呈堂文件裡列有資訊，指暴亂發生前，共和黨高層辦過幾場集會，近六名黨籍國會議員參加；川普的盟友設想各種招術，讓川普取得第二任期，例如在幾個關鍵州任命假的選舉人團、宣布戒嚴及抄沒投票機器。

共和黨 川普 眾院

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