國會暴亂調查頻「劇透」 反讓公眾興趣缺缺

眾院調查國會暴亂案委員最近公布調查所得，指出暴徒曾短暫延後拜登勝選認證。（美聯社）

因前總統川普 敗選而引發的暴亂事件可謂是美國政壇近年來最廣受關注的一場「大戲」，負主要調查職責的聯邦眾院 「國會暴亂事件調查委員會」希望可以透過此事件博取所有民眾對於此事的關注；然而，或許是由於川普的計策早已確定不可能成功，加上調查期間大量資料外洩，在已「劇透」(透劇劇情之意)的狀況下，還一直「追劇」等待官方公布最終調查結果的人可能不多。

當被問及是否因為大量調查結果被無端洩漏，使民眾不再關注調查結果時，國會暴亂調查委員會主席、密西西比州民主黨籍聯邦眾議員 湯普森(Bennie Thompson)表示「當然」；他說：「我希望委員會成員及參與調查事件的所有人，理解我們身為議員的職責以及調查對於維護美國民主的重要性，雖然無故洩密事件會影響我們的工作成果，但我們的進度不會因此而延宕。」

洩密事件不只可能為調查增加阻礙，甚至可能導致原本有意配合調查的關係人拒絕與委員會合作；川普前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)上月底就曾指控委員會「刻意洩露他提交給委員會的簡訊內容，以公開在媒體上詆毀他」；對此指控，眾院第一時間未予回應，但湯普森1日接受全國廣播公司(NBC)採訪時否認了相關指控；湯普森說：「沒人會那麼無聊搬石頭砸自己的腳」。

另一位委員會成員，馬里蘭州民主黨籍聯邦眾議員瑞斯金(Jamie Raskin)也認為洩密會對調查造成不良影響，但他比湯普森樂觀，認為這齣大戲雖有「劇透」，但不至於澆滅民眾「追劇」的熱忱；他說：「現在沒人能確定到底是誰透過什麼管道把機密洩露出去的，但因為洩漏的部分只占委員會所掌握的資料中的一小部分，日後我們公布正式調查結果，敘事邏輯會更完善、佐證資料會更豐富，因此還是會吸引大眾關注國會山莊暴亂之真相。」

專家指出，不同於法律人所受「偵查不公開」的嚴謹訓練，國會本來就是個八卦是非多的地方，因此本質上而言，國會的調查過程很難保守秘密。