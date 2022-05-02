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國會暴亂調查頻「劇透」 反讓公眾興趣缺缺

編譯柯立偉／綜合1日電
眾院調查國會暴亂案委員最近公布調查所得，指出暴徒曾短暫延後拜登勝選認證。（美聯社）
眾院調查國會暴亂案委員最近公布調查所得，指出暴徒曾短暫延後拜登勝選認證。（美聯社）

因前總統川普敗選而引發的暴亂事件可謂是美國政壇近年來最廣受關注的一場「大戲」，負主要調查職責的聯邦眾院「國會暴亂事件調查委員會」希望可以透過此事件博取所有民眾對於此事的關注；然而，或許是由於川普的計策早已確定不可能成功，加上調查期間大量資料外洩，在已「劇透」(透劇劇情之意)的狀況下，還一直「追劇」等待官方公布最終調查結果的人可能不多。

當被問及是否因為大量調查結果被無端洩漏，使民眾不再關注調查結果時，國會暴亂調查委員會主席、密西西比州民主黨籍聯邦眾議員湯普森(Bennie Thompson)表示「當然」；他說：「我希望委員會成員及參與調查事件的所有人，理解我們身為議員的職責以及調查對於維護美國民主的重要性，雖然無故洩密事件會影響我們的工作成果，但我們的進度不會因此而延宕。」

洩密事件不只可能為調查增加阻礙，甚至可能導致原本有意配合調查的關係人拒絕與委員會合作；川普前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)上月底就曾指控委員會「刻意洩露他提交給委員會的簡訊內容，以公開在媒體上詆毀他」；對此指控，眾院第一時間未予回應，但湯普森1日接受全國廣播公司(NBC)採訪時否認了相關指控；湯普森說：「沒人會那麼無聊搬石頭砸自己的腳」。

另一位委員會成員，馬里蘭州民主黨籍聯邦眾議員瑞斯金(Jamie Raskin)也認為洩密會對調查造成不良影響，但他比湯普森樂觀，認為這齣大戲雖有「劇透」，但不至於澆滅民眾「追劇」的熱忱；他說：「現在沒人能確定到底是誰透過什麼管道把機密洩露出去的，但因為洩漏的部分只占委員會所掌握的資料中的一小部分，日後我們公布正式調查結果，敘事邏輯會更完善、佐證資料會更豐富，因此還是會吸引大眾關注國會山莊暴亂之真相。」

專家指出，不同於法律人所受「偵查不公開」的嚴謹訓練，國會本來就是個八卦是非多的地方，因此本質上而言，國會的調查過程很難保守秘密。

川普 眾院 眾議員

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