國會暴亂調查／福斯名嘴原挺舞弊論 後來覺得他們「瘋了」

福斯名嘴漢尼提。（Getty Images）

福斯名嘴漢尼提(Sean Hannity)2020大選日到2021年拜登 就職日之間，與川普 幕僚長梅杜斯80多則簡訊來往，內容顯示，原堅定支持川普大選舞弊謊言的漢尼提，後來對激進推動川普主張的「瘋子」感到「厭煩」。

梅杜斯向國會暴亂調查委員會提供了2319則簡訊，其中82則針對漢尼提一人，CNN從這些簡訊加上其他資料研判，漢尼提一面對白宮 提供意見，一面也「請示」白宮他該如何配合，在自己的節目上「演出」。

選舉日下午1時36分，漢尼提詢問北卡州的投票率多高；兩小時後，梅杜斯回答：「強調每一票都很重要，盡量催票，在你的電台節目上。」

「遵命，長官」，漢尼提回復，「執行中。哪些地方我們需加把勁？」

川普幕僚長梅杜斯。(美聯社)

梅杜斯回說，「賓州，北卡和亞利桑納，以及內華達」。

漢尼提回復，「了解。每個地方都需要」。

兩人在簡訊中辯論川普挑戰選舉結果的策略，也抱怨福斯新聞台，還共商川普離職後兩人要幹什麼，是否可能繼續共事等等。

漢尼提12月12日給梅杜斯的簡訊說：「你也許要至少用一半時間和我們生意來往。我說真的。你和福斯談了沒？我一直和他們鬥。」

梅杜斯回復道：「我同意。我們是強大的團隊。我還沒跟(福斯新聞台執行長)蘇珊(Suzanne Scott)談，因為特赦事忙得不可開交，不過我一定會和她聯絡。你是真正的愛國者，我真以你為榮。咱哥們的情誼，對我很重要。」

「彼此彼此」，漢尼提回道。

一開始，漢尼提完全站在川普這一邊，認為選舉「必有弊端」。他11月29日給梅杜斯的簡訊說，他的報導團隊正在努力找證據，證明選舉作弊：「我的人正在挖掘數字。拜登不可能有這麼多票，數字上就不可能。我們的國家真可悲，2020年了他們還玩得出這把戲。我們需要重大突破點，一段錄影片什麼的。」

但是，過了幾個禮拜，朱利安尼與鮑爾(Sidney Powell)力圖法院見真章卻不了了之，徒惹陰謀論之譏，漢尼提也開始動搖了。

他得知梅杜斯仍在為扳回頹勢奮鬥，簡訊致意時說：「你繼續奮鬥，很好，那群(激烈宣揚川普舞弊論的)瘋子卻『很不』好，絕對於事無補，這種人真煩透了。」

元旦前一天，漢尼提終於認了，說川普最好「回去佛州，看著拜登搞砸。繼續戰鬥，」因為他講話，大家會聽。