川普3度選總統？共和黨初選考驗影響力 已替150人背書

前總統川普目前替150名共和黨參選人背書，競選由各州立法會到聯邦參議員等公職。圖為川普(右)上月23日在俄亥俄州為聯邦參議員參選人米勒(左) 站台。(歐新社)

共和黨 5月將舉行一連串黨內初選，前總統川普 加持不少人出馬角逐，由東岸到西岸莫不如此，其結果不僅見證他離開白宮15個月後，對共和黨選民還有多少影響力，更會決定他能否第三度競選總統，對國會共和黨的掌控力道又有多大。

華爾街日報30日報導，共和黨5月3日即將舉辦俄亥俄州聯邦參議員黨內初選，以決定黨的候選人；接下來幾周在戰場州如喬治亞、北卡羅來納、俄亥俄及賓州，其黨內初選結果，都被視為風向標，見證川普對共和黨還有多大影響力；尤其是喬治亞州州長的共和黨黨內初選，現任州長坎普(Brian Kemp)是川普必欲除之而後快的人物。

選戰數據網站Ballotpedia指出，川普目前替150名共和黨參選人背書，競選由各州立法會到聯邦參議員等公職，人數之多，前總統還介入政黨政治如此之深，至少已百年未見，部分原因在選舉結果跟川普會不會在2024年出馬，再與拜登總統進行第二次總統選舉對戰，有很大關係；川普目前釋出強烈訊息，顯示他打算那麼做。

共和黨人只要宣誓效忠川普，包括他不實宣稱2020年總統有大規模舞弊的說法，川普就回報以力挺他們出馬。

前美國商會首席政治策士、共和黨人瑞德(Scott Reed)表示，截至目前一切攸關川普的事都僅限揣測，最多加一點民調 ，但到5月底，由這些初選結果，就能取得扎實數據。

瑞德表示特別關注俄亥俄及賓州的聯邦參院席次黨內初選，指這兩州是風向標，最能透露川普在共和黨選民中還有多大力量。

川普深深介入共和黨初選，讓一些建制派共和黨人如瑞德憂慮他欽點的一些人，就算能在黨初選脫穎而出，但也會在普選時敗陣；普選時候選人必須贏得獨立選民的支持，但川普的欽點加持可能反而有害。

民調指出，川普的支持有助於爭取共和黨選民投票給候選人；昆尼別克大學民調27日指出，45%的共和黨人表示更可能投給川普支持的人選，8%表示讓他們反感，而44%指毫無影響。