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「持續性的媒體誹謗」 梅杜斯控調查委員會洩簡訊誣衊

編譯柯立偉／綜合30日電
川普政府時斯的白宮幕僚長梅杜斯稱，國會暴動調查委員會公布他在去年1月6日前後的簡訊內容，目的是公開羞辱他。(美聯社)
川普政府時斯的白宮幕僚長梅杜斯稱，國會暴動調查委員會公布他在去年1月6日前後的簡訊內容，目的是公開羞辱他。(美聯社)

前總統川普白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)上月29日向華盛頓特區聯邦地方法院提交的訴狀指出，眾院「國會暴亂事件調查委員會」為誣衊他，刻意洩露他為配合該委員會調查而提交的2319封簡訊內容，因此請求法院宣告眾院發出的傳票無效，他所提供的證據最終不得採為委員會認定事實之基礎。

梅杜斯的律師沒有向法院提出任何證據，只單純指控委員會刻意洩漏梅杜斯去年12月以前向委員回提交的簡訊內容，以對他進行「持續性的媒體誹謗」；律師說：「國會在合法傳票的掩護下，誘使梅杜斯提交不利於自己的事證，包含但不限於委員會用以指控『梅杜斯對於暴亂事件完全知情』的簡訊內容，只為在媒體上宣傳梅杜斯的負面形象，盡一切可能詆毀梅杜斯。」

眾院調查委員會對於梅杜斯律師的主張沒有發表任何回應。

此外，梅杜斯的律師也認為調查委員會沒有充分保障梅杜斯在調查程序中的知情權；律師指出，國會要梅杜斯配合調查，至少應該讓他在國會調查期間蒐集與爭點相關的資訊；律師說：「梅杜斯不可能在沒有調查的狀況下去確認川普的主張是否屬實，也不可能知道國會是否知道川普的主張；因此總得先讓梅杜斯知道委員會是如何與川普溝通的，才可能讓梅杜斯進一步配合調查。」

另一方面，川普的前法律顧問伊士曼(John Eastman)的律師表示，伊士曼上月底在撤回對於「行政特權」的主張後，將配合眾院調查將眾院調查委員會一直請求的一份厚達3萬7000頁的報告移交眾院；然而，伊士曼的律師同時主張「律師與客戶間的保密特權」，因此只會將他所認定不受保密特權保護的內容節錄給眾院，厚度約1萬頁。

眾院此前指控伊士曼「與川普密謀說服前副總統在沒有根據的狀況下，延遲聯邦參議院的選舉人團票驗證程序，讓川普能有更多的時間操縱選舉結果；如果川普與伊士曼的計畫成功，將嚴重戕害美國民主憲政的基石」。

眾院 川普 傳票

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