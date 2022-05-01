拜登出席白宮記協晚宴諷川普 現任總統6年來首度與會

拜登總統(左)30日晚出席在華府希爾頓酒店舉行的白宮記者協會晚宴，這是自前總統川普任內完全抵制此活動以後，現任總統六年來首度與會。(路透)

今年度的白宮記者協會晚宴於30日在華府希爾頓酒店舉行，這是繼2020年因新冠疫情 而連續中斷兩年後首次舉辦；此外，拜登 總統出席晚宴，也是自前總統川普 任內完全抵制此活動以後，現任總統六年來首度與會。

拜登在晚宴上致辭時一開口就取笑他的前任川普。他說，他是自歐巴馬總統在2016年以來的第一位總統參加晚宴，可以理解為什麼沒有(總統)參加。他說，這是因為「我們有一場極為可怕的瘟疫，跟著又有兩年的新冠病毒大流行」。

拜登還說，他選擇出席晚宴，象徵著民眾跨越新冠疫情的高牆；拜登也再次強調接種疫苗的重要性，「所有在場的賓客都已完全接種疫苗及補強針，如果電視機前有觀眾不知道該如何做的話，就聯繫你們最愛的福斯新聞(Fox News)記者吧！他們也在這裡」。

拜登還拿歐巴馬與川普的關係史作文章，並戲謔川普。2011年時，歐巴馬在晚宴中大肆戲謔質疑他出生地的川普；拜登說，如果川普今年還坐在這裡的話，「那恐怕要爆發一場真正的政變囉」；拜登指的是川普曾試圖推翻2020年落選的選舉結果。

拜登在演說中向面臨俄羅斯入侵的烏克蘭民眾，以及過去幾年在疫情、戰爭等現場撰述報導的新聞工作者致敬。

今年的晚宴出席賓客超過2500人，除華府記者及政壇要員外，出席的演藝界名人包括「每日秀」(The Daily Show)的崔佛諾亞(Trevor Noah)，以及金卡戴珊(Kim Kardashian)、彼得戴維森(Pete Davidson)等。

出席的總統發表令賓客捧腹的演說已成記協晚宴的慣例，但當前的疫情未結束，還有通貨膨脹，經濟成長趨緩，內政上的兩極對立，對外的烏俄戰爭，乃至拜登政府聲望不佳等陰霾依然籠罩而難以忽視。

有線電視新聞網(CNN)引述消息人士的說法，指拜登為這次的演說準備了數周之久，且全文直到29日都還沒有定案。

就在過去一段時間內，華府就有數十名要人染疫，包括副總統賀錦麗；為確保本次晚宴安全，所有與會者都須接種疫苗、檢測陰性等。至於79歲的拜登，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)曾表示，基於風險評估及個人決定，他仍將出席以表達對新聞自由的支持，但只會在晚宴中途與會90分鐘，除演說外預計將全程戴口罩。