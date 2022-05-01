最新民調：物價攀升 民眾被迫減少家庭開銷

由於物價高漲，許多人在超市購物時不忘比價。(Getty Images)

國會山莊報(The Hill)上周公布一項最新民調報告，指出全美註冊選民中，將近三分之二的人因為通貨膨脹 而減少家庭開銷，否則無法應付高升的物價；國會山莊報撰文分析，通膨問題可能成為今年期中選舉 的主戰場，由於目前國會兩黨席次差距不遠，共和黨只要在眾院再得五席、參院再得一席，就能使拜登成為「跛腳總統」。

調查報告結果指出，在可複選「何種因素導致必須削減開支」的情況下，65%的受訪民眾認為受烏俄戰爭影響導致天然氣及石油價格上漲、63%則認為許多民生必需雜貨近來的漲勢也相當明顯，還有37%的民眾表示感受到一些如水電費等公共事業費用的漲價壓力，若不調整家庭財務規畫將無法應付通膨帶來的負面影響。

事實上，通膨的影響不只反映在民眾的消費能力上，也連帶使多數家庭必要支出受到排擠；租房的受訪者中，48%表示，近六個月內要擠出錢繳房租「非常困難」，而認為繳房租「非常容易」的只有19%；相對於此，由於有能力貸款置辦住宅的民眾通常家庭財務較為穩健，因此有房貸的受訪者中有62%的人表示過去六個月中繳付房貸未構成壓力，明顯高於認為有壓力的34%的其他受訪者。

對於解決通貨膨脹問題的方法，高達87%的受訪者表示希望看到兩黨合作，其中67%表示兩黨合作對於解決近40年來最嚴重的通貨膨脹問題「至關重要」；不過當被問及「最希望誰出面解決通膨問題」時，雖然回答「兩黨共同解決」的民眾仍有56%，但希望看到共和黨處理的人約21%，希望民主黨 處理的人則降低至13%；從這個數據觀察，年底的期中選舉目前對民主黨較為不利。

本項民意調查於15日至17日間於網上針對已註冊的選民進行，共計2004份有效問卷樣本，信心誤差值約正負2個百分點。