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「買得起」成最優先考慮 美國小城房市崛起

編譯郭宣含／綜合30日電
美國一些中小型城市正吸引居民入住，成為新興房市熱點。(美聯社)
美國一些中小型城市正吸引居民入住，成為新興房市熱點。(美聯社)

根據華爾街日報(WSJ)和線上地產商Realtor.com第一季「新興房市指數」(Emerging Housing Markets Index)，相對平價但卻有強勁地方經濟的城市名次攀升，顯示許多屋主購屋時會優先考慮可負擔性，本季由南達科他州的第二大城急湍市(Rapid City)奪下新興房市之冠。

華爾街日報指出，房價迅速攀升，近年許多昂貴沿岸城市的買家被推往房市更便宜的地方；同時受到新冠疫情影響，遠距工作機會增加，勞工更嚮往不同的生活方式。

經濟學者指出，隨著房價屢屢創下新高，以及屋主房屋借貸利率攀升，這波移動趨勢勢必會持續下去。

南達州的第二大城急湍市都會區在本季「新興房市指數」中排名第一，該市約有14.5萬人口，接近懷俄明州邊界；緊追在後的城市包括加州聖塔克魯茲(Santa Cruz)、佛羅里達州北港(North Port)、加州聖他羅莎(Santa Rosa)，以及佛州那不勒斯(Naples)。排名前20的城市平均人口約為60萬人。

「新興房市指數」依照諸多指標評比全美300個大都會區，列出最受屋主歡迎的都會區，這些地方擁有增值房市與生活機能；該指數也涵蓋經濟與生活型態數據，包括房地產稅、失業率、收入、通勤時間與小企業貸款。

Realtor.com經濟學者拉提尤(George Ratiu)表示，今年第一季名列前茅的房市中，房市增值更快、收入更高、通勤時間也比全國房市的平均通勤時間短。

佛州北港和那不勒斯是去年第四季排名前二高的房市，佛州持續吸引他州人口移入之際，這兩個城市一樣穩坐前五名；其他高排名的城市也是度假勝地，包括聖塔克魯茲、那不勒斯和愛達荷州湖濱城鎮科達蓮(Coeur d'Alene)。

拉提尤指出，由於急湍市鄰近「黑山」(Black Hills)山脈與羅斯摩爾山(Mount Rushmore)，因此成為觀光與退休聖地；該都會區也有教育、軍事和健康照護業支撐其經濟。

急湍市房地產人員習特斯(Shauna Sheets)表示，過去兩年，科羅拉多、加州等西岸地區買家湧入急湍市，盼找到新冠限制少、戶外休閒機會多的小城市，許多投資人也因該地房價便宜與租賃需求而被吸引至該地。

指數 加州 佛州

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