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外來人口變多、通膨補刀 全美「最住不起」的地方在這

人口湧入推房價 全美最住不起的地方…叫邁阿密

編譯陳韻涵／綜合30日電
由於人口增長帶動需求，佛州房地產價格猛漲，已成為全美最住不起的地方。(美聯社)
由於人口增長帶動需求，佛州房地產價格猛漲，已成為全美最住不起的地方。(美聯社)

人口成長帶動房屋需求，「哥倫比亞廣播公司」(CBS News)分析，全美最住不起的地方在佛羅里達州。

33歲公關莎莉‧史塔奇(Sally Starkey)原本以為，從芝加哥遷居佛州拿波里(Naples)的生活會更容易；她的丈夫在拿波里附近找到工作，他們從常去拿波里度假的親友口中得知且熟悉這個地方，行前期待開啟新生活。

史塔奇說：「我們原以為找個地方住不成問題。」

但她錯了，他們看了十多間公寓後，決定在拿波里北部的無景觀聯排別墅租屋居住，但直到預定遷離芝加哥前兩周才找到租房。

他們的新住處為兩間臥套房的房型，租金3500元，比芝加哥的租金貴逾20%。

史塔奇夫婦的遭遇反映美國現況，隨著購屋族群擴大，近年租屋與購屋價格飆漲，這對數百萬名勞工和中產階級造成重擔；新冠肺炎疫情之後的通膨增長也來摻一腳，住房負擔壓力更大。

各地房租近期呈兩位數增長，佛州的成長比率更受到疫後人口移動的影響而擴大；佛州人口成長排名全美第二，僅次於德州，2020年到2021年，有30萬人遷入佛州。

房地產資訊網站Realtor.com今年2月指出，邁阿密是全美最住不起的地方，當地都會區平均月租2930元，相當於當地人薪資中位數的一倍；過去一年來，邁阿密、奧蘭多和坦帕是全美租金成長最快之處。

Realtor席經濟學家海爾(Danielle Hale)說：「陽光帶的房市，尤其是佛州，過去幾個月來一直盤據榜首。」

該網站指出，佛州的房市需求大多由外州帶動，邁阿密的20%找屋需求來自紐約市，8%來自華盛頓，華府與紐約的租屋客占坦帕房市需求的15%。

佛州博卡雷頓(Boca Raton)企業選址公司老闆博德(John Boyd)說，佛州租屋價格雖然站上歷史新高，但仍比紐約、灣區等其他地方便宜。

雖然佛州房市欣欣向榮，但對長期住在這裡的居民而言，尤其是低收入產業職員和高齡族群，他們逐漸吃不消。

退休護士米雪兒‧德摩斯柯-魏斯(Michele DeMoske-Weiss)過去30年來靠固定收入在佛州生活，她說：「前15年很棒，感覺像在度假，但第二個15年就很慘。」

現年70歲的她最近因房東調漲房租，而遷往另一間較便宜的公寓，她計畫不久後要搬往華盛頓或賓州，那裡離她的孩子比較近。

佛州 租金 芝加哥

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