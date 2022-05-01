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外來人口變多、通膨補刀 全美「最住不起」的地方在這

牽動期中選舉 美國經濟是榮是枯? 未來幾周最關鍵

編譯潘勛／綜合30日電

上周一連串好壞不一的經濟訊號，讓經濟前景撲朔迷離；股市大跌，能源食品住宅價格飆漲，但就業強勁，民眾釋放被壓抑的購物需求，消費者儲蓄額很高，企業投資持續迅猛，未來幾周將見證哪股經濟力量勝出，形塑民眾及商業的錢景，決定期中選舉前經濟是榮是枯。

「華盛頓郵報」30日報導，經濟走向不明朗，讓股市在上月29日收盤大跌；但同一時間，民眾旅遊訂房大增，汽車銷售熱絡；雇主求才殷切而調升工資，讓民眾有錢持續花用；但經濟首季發生無預期收縮，主因貿易入超及減少採買庫存貨品所致。

基本盤很虛 市場憂經濟走軟

川普政府時期白宮首席經濟顧問、現任Natixis機構美國經濟首席學者拉佛納(Joe LaVorgna)指出，市場擔憂經濟前景走軟，經濟也該走軟，原因在基本盤很虛，聯準會(Fed)又打算下周升息，烏克蘭戰爭局面不見改善，高通膨讓各類成本不得不調高以作反應。

經濟走向不明朗，從商務部29日公布的報告就可得知，一方面消費者開支3月份激增，超乎預期，另一方面3月通膨上升幅度也是15年來最大。

喬治華盛頓大學經濟學教授塔拉‧辛克萊爾(Tara Sinclair)指出，目前牽扯經濟的因素太多，雖然消費需求很高是事實，但由各家各戶到「財富」雜誌500大公司的決策者都開始憂心，經濟會進入衰退期，這個預言真會自我實現。

前景不明朗 兩黨互轟搶選票

在國會，政治人物攫住分歧不一的經濟數據，搶在重要的2022年期中選舉前，佐證自己主張的政策才對；新冠疫情造就幾個世代中，最嚴重的經濟危機，很可能讓選民覺得不管自己財務現況如何，都該去投票表達意見。

民主黨本周堅稱，國內生產毛額(GDP)首季出現年率下跌1.4%，反應經濟風向不好，全球供應鏈再現短絀，俄烏戰爭後果不斷演變，但就業機會持續大增、失業率很低、消費者開支力道不減，足見經濟會有轉圜。

但對共和黨來說，經濟收縮讓他們取得新的「彈藥糧草」，反對民主黨所提的開支法案對策，以迎接11月期中選舉的巨變，讓他們奪回國會多數席位；目前會支持民主黨對抗通膨行動的共和黨人沒幾個，而且他們大肆責怪拜登總統執政以來的開支政策，指它們傷害國家經濟，讓人民不願返回就業崗位。

期中選舉 就業 民主黨

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