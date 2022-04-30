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隱匿海外帳戶 川普前競選經理馬納福恐被罰300萬

記者顏伶如／綜合報導
川普前競選經理馬納福被控隱匿外帳戶，面臨司法部重罰。(路透)
川普前競選經理馬納福被控隱匿外帳戶，面臨司法部重罰。(路透)

前任川普競選經理馬納福(Paul Manafort)涉嫌隱匿20多個海外帳戶而遭司法部提告，面臨300萬元罰款。Politico新聞網站分析，司法部對馬納福提出民事訴訟，因為不在前總統川普為馬納福特赦的範圍之內。

馬納福遭控隱匿的20多個海外帳戶，分布於賽普勒斯、英國、聖文森等地。

根據佛羅里達州南區聯邦區域法院紀錄，聯邦政府已於28日遞狀控告馬納福。馬納福在法律文件上登記的居住地址位於佛州棕櫚灘花園市。

長年從事遊說及政治顧問的馬納福，隱匿海外帳戶而在2020年7月面臨財政部罰款，罪名包括刑事稅務詐騙及銀行詐騙、密謀犯罪、妨礙司法判刑等，但相隔五個月後則獲得川普特赦。特別檢察官穆勒(Robert Mueller)在通俄案調查過程中，發現馬納福的犯罪事證。

馬納福辯護律師尼曼(Jeffrey Neiman)發表聲明指出，馬納福只因為沒有繳交稅表就挨告，還面臨罰款。聲明中寫道，馬納福經過數個月的努力，希望化解這起民事糾紛，也了解政府可能採取行動，「然而，政府最後還是訴諸訴訟，目的純粹只為了羞辱馬納福」。

馬納福今年4月稍早接受Politico新聞網站專訪時說，近期之內便打算回到「一般商業顧問」的工作崗位。

馬納福遭控2012年間漏報外國銀行帳戶而遭聯邦起訴，2018年被維吉尼亞州亞歷山卓市(Alexandria)陪審團裁定罪名成立，但2013年、2014年的遭控罪名則因陪審團成員沒能達成共識而未定罪。

Politico新聞網站分析，司法部對馬納福提出民事訴訟的策略，透露出聯邦檢察官認為川普對馬納福的特赦，範圍並不包括2013年及2014年的起訴罪名。

2021年1月川普卸任當天，前任穆勒通俄案調查團隊成員魏斯曼(Andrew Weissmann)在專門分析美國及國際安全的線上論壇Just Security撰文寫道，川普對馬納福的特赦公文措詞漏洞百出，馬納福在維州沒被陪審團定罪的起訴罪名，並未包括在特赦範圍當中。

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