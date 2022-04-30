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「我回來了」 川普「真實社群」首發文…不回推特了

編譯郭宣含／綜合29日電
前總統川普28日在他的自創社群平台「真實社群」發表首篇貼文，高呼「我回來了！」(路透)
前總統川普28日在他的自創社群平台「真實社群」發表首篇貼文，高呼「我回來了！」(路透)

前總統川普28日傍晚在他的自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發表首篇貼文，高呼「我回來了！」，並標記他先前備受爭議的自創怪字「covfefe」。

在川普的新貼文下，他放上自己照片，照片中他站在佛羅里達州棕櫚灘(Palm Beach)「海湖莊園」(Mar-a-Lago)的綠草坪上看手機。

「covfefe」標籤是川普2017年刪除的貼文之一，當時他譴責媒體對川普政府的報導；川普2017年5月30日在一則推文中表示，「儘管媒體負面報導不斷covfefe」，該篇貼文被刪掉前，獲得逾10萬次轉推和10萬個讚。

前總統川普28日在他的自創社群平台「真實社群」發表首篇貼文，高呼「我回來了！」(...
前總統川普28日在他的自創社群平台「真實社群」發表首篇貼文，高呼「我回來了！」(取自Truth Social)

川普至今已逾一年未用社群媒體，自去年1月6日國會暴動後，川普在推特、臉書和Instagram的帳號都遭禁用。他堅持不會回到推特，就算推特已在25日被特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)收購也是如此；馬斯克承諾不會嚴格管控推特內容，因此出現川普獲允重返推特的謠言。

「我不會繼續用推特，我要待在『真實社群』。」川普25日告訴福斯新聞網(Fox News)：「我希望馬斯克買下推特，因為他會改善推特，而且他是好人，但我會繼續用『真實社群』。」

「川普媒體及科技集團」(TMTG)的社群媒體平台「真實社群」3月正式推出，此前2月曾推出測試版；共和黨聯邦前眾議員努尼斯(Devin Nunes)現任該公司執行長。

「我們說的是數百萬人，我們發現『真實社群』上的反應比推特好多了。」川普表示：「推特有機器人和假帳號，而我們則能做到一切所能。」

川普指出：「重點是，我不會再回去推特了。」

川普回應「真實社群」能否與推特競爭時指出，他認為此平台將為社群媒體界帶來正面發展，「我不覺得我在做的事是種競爭」；川普說：「這個平台為我和我的支持者發聲。」

川普 社群媒體 推特

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