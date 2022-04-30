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川普稱沒更多文件不認「藐視法庭」 遭法官駁回上訴

編譯林梅婕／綜合29日電
川普律師向法院遞狀，聲稱川普找不到相關文件，並非抗拒不交；但法官聽證後，仍然維持原裁法，每天罰款1萬元。(美聯社)
川普律師向法院遞狀，聲稱川普找不到相關文件，並非抗拒不交；但法官聽證後，仍然維持原裁法，每天罰款1萬元。(美聯社)

紐約州高等法院日前裁定，前總統川普「藐視法庭」、拒絕繳交紐約州檢察長要求的文件，持續不交每天將罰款1萬元；川普律師對此提出上訴，但29日上訴聽證會後，法官仍決定維持原判。

紐約州高等法院法官恩格隆(Arthur Engoron)25日裁定，川普未能配合州檢察長辦公室的傳票交出川普集團(Trump Organization)和其他家族事業相關的文件，交出之前每天裁罰1萬元；川普律師阿琳娜‧哈巴(Alina Habba)27日上訴，稱所有文件都已繳交。

但恩格隆表示，川普未能在宣誓書中交代自己是如何記錄這些檔案，以及檔案存放的位置，他還說：「他是川普，可以說是全世界最著名的房地產開發商。我對他好像什麼資料都沒有這點感到非常驚訝，他們和整個企業都是一體的才對。」

根據川普27日提供的宣誓書，他聲稱自己已經沒有其他文件可以提供，即使有，川普企業也早就提供；宣誓書上還留下川普疑似用麥克筆留下的「獨特簽名」。

法官指出，川普必須宣示有關他存放檔案的位置，以及如何存放，又有哪些人有權檢視，並說明自己是否已經交出個人存放檔案的電子器材，供檢方蒐證。

此外，恩格隆在聽證會中強調，「川普經常使用便利貼的習慣是眾所皆知，如果他要做什麼，他就會貼個便利貼作記號，但這些資料中我並沒有看到任何便利貼。」

不過哈巴反駁，稱川普沒有留存便利貼，「儘管罰我們10個月，你也無法從川普這裡得到更多資料，他沒有你們要的東西」。

恩格隆回應，他會考慮答應哈巴的訴求終止罰款，但「如果你不明白我的要求，那麼罰款的時間只會愈來愈長」。 

民主黨籍紐約州州檢察長詹樂霞(Letitia James)已對川普集團調查多年，川普也向聯邦法院對詹樂霞提告，希望能阻止調查繼續，雙方將於5月13日進行言詞辯論。

川普 紐約州 民主黨

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