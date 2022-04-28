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美國首位女國務卿 拜登悼歐布萊特：扭轉歷史浪潮

記者胡玉立／綜合報導
前國務卿歐布萊特(圖)的葬禮27日在華府國家大教堂舉行，逾1400人參加追思儀式。(路透)
前國務卿歐布萊特(圖)的葬禮27日在華府國家大教堂舉行，逾1400人參加追思儀式。(路透)

國務卿歐布萊特(Madeleine Albright)的葬禮27日在華府國家大教堂舉行，逾1400人參加追思儀式。在包括拜登總統在內的與會者推崇歐布萊特如何「扭轉歷史浪潮」之際，籌建中的國務院「外交博物館」也將永久典藏她的200枚胸針，藉此銘記這位以「胸針外交」聞名全球的美國史上首位女性國務卿。

歐布萊特3月23日因癌症過世，享年84歲。拜登在葬禮致詞時說：「她的名字至今仍是美國作為世界正義力量的代名詞，是世界上一股向善力量。」拜登是在飛往歐洲途中、說服盟友就俄羅斯入侵烏克蘭之事團結一致時，獲知她過世消息。他27日表示，「歐布萊特是北約至今仍然強大和鼓舞人心的重要原因。」

歐布萊特畢生投注外交工作，在當前全球面臨震盪衝突的脆弱時刻，她生前始終堅持的諸多核心信念，尤其發人深思。在華府大教堂逾1400位前來向她表達最終敬意的人群中，有多位國內外國領袖，有結識她幾十年的前後任華府官員和外交政策機構成員，柯林頓夫婦也在其中。

前國務卿歐布萊特的葬禮27日在華府國家大教堂舉行，逾1400人參加追思儀式。(美...
前國務卿歐布萊特的葬禮27日在華府國家大教堂舉行，逾1400人參加追思儀式。(美聯社)

前國務卿喜萊莉‧柯林頓致詞表示，「如果歐布萊特今天和我們在一起，她也會提醒我們這是必須行動的時刻，我們須謹記她的人生智慧和她服務公職的緣由-對抗獨裁者和煽動者，不論是在烏克蘭戰場上，或我們自己的國會大廈大廳。不論國內國外，都要全力捍衛民主。」喜萊莉‧柯林頓證實，當她是第一夫人時，曾敦促丈夫比爾‧柯林頓提名歐布萊特擔任美國第一位女國務卿。

比爾‧柯林頓致詞指出，他最後一次與歐布萊特談話是在她去世前兩周左右，她告訴他真正重要的問題是：「我們要留給我們的子孫什麼樣的世界？」

前國務卿歐布萊特的葬禮27日在華府國家大教堂舉行，拜登總統、前總統歐巴馬、柯林頓...
前國務卿歐布萊特的葬禮27日在華府國家大教堂舉行，拜登總統、前總統歐巴馬、柯林頓出席致哀。(美聯社)

歐布萊特在1993年至1997年擔任美國駐聯合國大使、1997年至2001年擔任國務卿。她生前令人津津樂道的話題胸針，成為她向世界傳達訊息、既沉靜又有力的標誌；2009年她出版英文書名「讀我的胸針」(Read My Pins)時，她的胸針收藏即曾在全國展覽。

2024年，她最著名的200枚胸針將成為華府國務院籌建中的美國外交博物館永久典藏。博物館代理館長蘇珊·克利裡(Susan Cleary)表示：「她的機智、幽默和性格，透過這些胸針展現無遺；我們認為它們將是外交博物館的『希望之鑽』。」

外交博物館部分已於2017年開放；目前仍在籌款中，希望在2026年美國250周年之前落成。目前胸針展是以線上方式展出。

前國務卿歐布萊特。(路透)
前國務卿歐布萊特。(路透)

博物館 國務卿 柯林頓

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