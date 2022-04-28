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大法官布萊爾最後一場口頭辯論 尖銳提問畫句點

記者胡玉立／綜合報導
聯邦最高法院自由派大法官布萊爾今夏任期結束後退休，27日參加了他在最高法院最後一場口頭辯論。（路透）
聯邦最高法院自由派大法官布萊爾今夏任期結束後退休，27日參加了他在最高法院最後一場口頭辯論。（路透）

聯邦最高法院自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)27日參加了他在最高法院最後一場口頭辯論。現年83歲的布萊爾，將在今夏任期結束後退休。在這場口頭辯論結束時，首席大法官羅伯茲(John Roberts)情緒激動地向即將結束28年大法官生涯的布萊爾，表示敬意。

「28年來，這裡一直是他(布萊爾)發表感人肺腑的深刻言論、提出具挑戰性和洞察力問題，以及全然愚蠢假設的舞台。」羅伯茲聲音略帶顫抖地說：「現在，我們將帶著有幸與他共享法庭席位的深摯感謝，離開法庭。」

作為溫和派自由主義法學家，布萊爾以務實的法律態度和在辯論中提出具挑戰且豐富的假設性問題而聞名。在27日他參加過2000多場最高法院口頭辯論的最後一場，布萊爾針對關於奧克拉荷馬州有權起訴被控在美洲原住民土地上犯罪者的案件上，提出了尖銳提問。

這雖然是布萊爾的最後一場口頭辯論，但在此任期內他仍將繼續留在法庭，並有可能看到縮小墮胎權的重量級裁決，6月或7月初還可能會針對第二修正案釋憲。

布萊爾離開最高法院的時機，符合當代最高法院大法官下台趨勢；白宮提名大法官背後，均有著政黨控制背景；如此態勢，有時會被稱為「戰略性退休」。

確定接替布萊爾的大法官是現年51歲的凱坦吉‧傑克森(Ketanji Brown Jackson)；她的任命案4月稍早得到參院確認，將成為美國第一位非裔女性最高法院法官。傑克森曾在1999年至2000年擔任布萊爾的助理。

儘管傑克森未來可望取代布萊爾在最高法院扮演的少數自由派角色，但她的加入並不會根本改變最高法院6-3保守派占多數的意識形態天平樣貌；但法院觀察人士表示，傑克森獨特的背景和看法，乃至她曾任公設辯護人的資歷，可能讓她在最高法院發言時，聲量突出。

談到布萊爾，傑克森4月8日曾表示，「布萊爾法官對獨立公正司法機構的承諾，堅定不移。對他來說，法治不僅是義務，更是他的熱情所在。在追隨他的腳步之際，我誠惶誠恐，並認為自己真的非常幸運，能用與他相比根本微不足道的智慧、優雅和喜悅，來擔任此職務。」

聯邦最高法院自由派大法官布萊爾今夏任期結束後退休，27日參加了他在最高法院最後一...
聯邦最高法院自由派大法官布萊爾今夏任期結束後退休，27日參加了他在最高法院最後一場口頭辯論。（路透）

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