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藐視法庭 被判每天罰1萬 川普上訴：文件已交

編譯林梅婕／綜合27日電
前總統川普被判「藐視法庭」，每天罰款1萬元；川普律師27日提出上訴。（路透）
前總統川普被判「藐視法庭」，每天罰款1萬元；川普律師27日提出上訴。（路透）

紐約州檢察長辦公室日前指控，前總統川普未依照傳票指示繳交川普企業相關的文件，被紐約州高等法院視為「藐視法庭」，下令川普若再遲遲不交出文件，每天罰款1萬元；川普律師阿琳娜‧哈巴(Alina Habba)27日提出上訴，稱川普早已按照傳票的要求行事。

哈巴針對法院認定川普藐視法庭的理由提出質疑，表示川普不僅按照傳票的要求繳交文件，還稱紐約州檢察官辦公室無法證明川普意圖「破壞、妨礙或侵害調查」，而且對川普裁罰之前還拒絕與川普進行「善意的溝通」。

哈巴在聲明中說道：「所有傳票上要求的文件，早都在幾個月前提交給檢察總長了。」

民主黨籍紐約州州檢察長詹樂霞(Letitia James)指出，川普未能在3月31日前提交傳票要求的文件，向法院控訴川普藐視法庭；而根據紐約州高等法院法官恩格隆(Arthur Engoron)的判決也顯示，川普與其律師未按照傳票指示搜尋所需文件。

詹樂霞對川普集團(Trump Organization)和其家族事業調查多年，質疑川普誤導銀行和稅務機關旗下的資產價值超過十年，包括高爾夫球場和摩天大樓等，但川普反駁並形容這樣的行為有如「獵巫」。

過程中法官也與哈巴進行一場激烈的爭辯，哈巴一再堅持自己已竭盡所能遵照傳票的指示，甚至遠赴佛羅里達州詢問川普是否手上還有傳票上要求、但沒有遞交的文件。

哈巴還表示，川普在家中或其他地方都沒有使用工作的電腦，也不會在這些地方發送電郵或簡訊，堅稱自己對資料的搜索相當「勤奮」。

對此紐約州助理州檢察長艾默(Andrew Amer)在聽證會上表示，調查受阻是因為「我們無法從該企業的最高層那裡取得證據」。

川普 傳票 紐約州

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