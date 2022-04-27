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反對佛州「不說同性戀」卻迎合中國 迪士尼被批虛偽

編譯徐薏茹／綜合26日電
佛州奧蘭多的廣告牌寫著「歡迎到佛州」，但也有「不要說同性戀」的標語擋住廣告。（美聯社）
佛州奧蘭多的廣告牌寫著「歡迎到佛州」，但也有「不要說同性戀」的標語擋住廣告。（美聯社）

迪士尼公司日前公開反對佛羅里達州長德桑提斯(Ron DeSantis)的「不說同性戀」(Don't Say Gay)法案，但有批評人士稱迪士尼過去曾為迎合保守地區市場，更改LGBTQ情節，被貼上「虛偽」的標籤。

每日郵報(DailyMail)報導列出至少四部迪士尼電影，這些作品刪減部分片段以迎合中國、俄羅斯與中東國家等保守地區領導人的價值觀。

●「巴斯光年」(Lightyear)

迪士尼皮克斯動畫工作室(Pixar)經典系列「玩具總動員」(Toy Story)將於今夏推出外傳電影「巴斯光年」；製片商高層先前曾刪減同性親吻鏡頭而引起員工不滿，消息人士向「Variety」雜誌透露高層的做法顯然是想避免爭議。

在員工要求公司出面抗議「不說同性戀」法案之後，高層決定恢復刪減片段，目前仍無法得知迪士尼是否會在進軍國際市場時審查其內容。

●「1/2的魔法」(Onward)

2020年皮克斯動畫電影「1/2的魔法」因一句LGBTQ相關台詞引起風波，劇中角色「斯佩克特警官」(Officer Spector)提到她的同性伴侶：「新手爸媽真的不好當，我女朋友的女兒快把我搞瘋了。」這句話在中東地區引發觀眾怒火，導致該片在科威特、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯等國家被禁止上映。

俄羅斯則將「女朋友」一詞改成「伴侶」，當地電影廣告也避免提到斯佩克特警官的性別。

●「永恆族」(Eternals)

迪士尼漫威(Marvel) 2021年電影「永恆族」中出現首位LGBTQ超級英雄，該角色與同性伴侶共組家庭並養育一個兒子。

片中有這對伴侶親吻的鏡頭，但根據LGBT月刊「Out」報導，該場景在阿拉伯聯合大公國、埃及、黎巴嫩、伊拉克等多個中東國家慘遭移除。「Out」雜誌指出，除了同性親吻鏡頭，包括異性戀在內的所有親密畫面都被砍掉，這是這些國家的標準做法。

●「復仇者聯盟：終局之戰」(Avengers: Endgame)

2019年漫威電影「復仇者聯盟：終局之戰」在全球狂賣30億元，但仍然逃不過被審查的命運。

在一幕簡短場景，一名普通人類角色的台詞透漏他的性傾向，該角色是漫威史上第一位公開出櫃的同志角色。但在俄羅斯上映時，原對話中的「浪漫色彩」已被移除。

迪士尼公司日前公開反對佛州「不說同性戀」法案，但遭批評為迎合中國等保守地區市場，...
迪士尼公司日前公開反對佛州「不說同性戀」法案，但遭批評為迎合中國等保守地區市場，更改LGBTQ情節。（路透）

迪士尼 電影 俄羅斯

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