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民調反應兩極 共和黨人憂無證客 民主黨人比較無感

編譯郭宣含／綜合26日電
圖為德州艾爾帕索的非法移民。（路透）
圖為德州艾爾帕索的非法移民。（路透）

蓋洛普民調(Gallup)新民調數據顯示，過去20年，共和黨人日益擔心非法移民，但民主黨人則比較少擔憂移民議題。

政治新聞網站Axios報導，華府內部政策歧見和對立的政治壓力，反映出美國兩極化的現況，美國人對移民的看法尤其如此。

隨著期中選舉日益接近，共和黨人盼以移民議題來攻擊民主黨人，此舉不僅將民主黨人置於防守方，還可集結共和黨基層力量。

根據蓋洛普民調，約三分之二受訪共和黨人表示，他們「非常」(a great deal)擔心非法移民，但只有不到兩成的民主黨人有相同感受。

拜登總統宣布，他擬在5月23日終止川普時期援引美國法典「第42卷」(Title 42)的公共衛生迅速遣返規定；該規定原被提出時，旨在疫情期間遣返南部邊界無法獲得庇護的移民。

拜登撤除「第42卷」的規定引發新一波激辯，如今新冠疫情邁入不同階段，各方不斷討論最全面的移民政策；拜登25日下午會晤眾院民主黨西語裔黨團(CHC)，該黨團懇求拜登終止「第42卷」。

聯邦眾議員賈西亞(Jesus Chuy Garcia，伊利諾州)在社論中談論移民議題，他指出：「若民主黨迴避處理前總統川普這項邪惡反移民計畫，便是犯下大錯。」

不過喬治亞、亞利桑納、新罕布夏、內華達州的民主黨籍聯邦參議員則開始疏遠拜登，並撇清拜登的立場。

美國人在多項民調中持續表示，他們認為移民議題是美國當前迫切度最低的議題之一。

非法移民 民主黨 拜登

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